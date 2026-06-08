У Сарајеву сахрањен Един Авдић

Аутор:АТВ
Коментари:0
Кошаркашки коментатор и новинар Един Авдић сахрањен је на сарајевском гробљу Баре, гдје се од њега опростио велики број људи.
Сахрани су, између осталих, присуствовали Жељко Обрадовић, Дејан Бодирога, Самир Авдић, Мирза Телетовић, Александар Трифуновић, Ненад Марковић, док је писмо послао и Јусуф Нуркић, преноси Срна
Претходно је одржана комеморација у сарајевском Народном позоришту, гдје је велики број спортских великана дошао да ода последњу почаст Авдићу.
Кошарка
Комеморација Едину Авдићу, Милош Јовановић одржао потресан говор
Телетовић је у обраћању на комеморацији рекао да је Авдић, иако му је професија била везана за говор и микрофон, посједовао ријетку и драгоцјену врлину и знао да истински саслуша друге.
Един Авдић преминуо је 3. јуна у 47. години у Београду.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
20
43
20
40
20
32
20
28
20
16
Тренутно на програму