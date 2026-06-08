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У Сарајеву сахрањен Един Авдић

Аутор:

АТВ
08.06.2026 16:52

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У Сарајеву сахрањен Един Авдић
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Кошаркашки коментатор и новинар Един Авдић сахрањен је на сарајевском гробљу Баре, гд‌је се од њега опростио велики број људи.

Сахрани су, између осталих, присуствовали Жељко Обрадовић, Дејан Бодирога, Самир Авдић, Мирза Телетовић, Александар Трифуновић, Ненад Марковић, док је писмо послао и Јусуф Нуркић, преноси Срна

Сахрана Едина Авдића
Сахрана Едина Авдића

Претходно је одржана комеморација у сарајевском Народном позоришту, гд‌је је велики број спортских великана дошао да ода последњу почаст Авдићу.

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Телетовић је у обраћању на комеморацији рекао да је Авдић, иако му је професија била везана за говор и микрофон, посједовао ријетку и драгоцјену врлину и знао да истински саслуша друге.

Един Авдић преминуо је 3. јуна у 47. години у Београду.

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Тагови :

Един Авдић сахрана

Сарајево

Кошаркашки коментатор

Новинар

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