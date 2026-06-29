Нема предаха на берзи: Расте цијена нафте

Аутор:АТВ редакција
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Цијене нафте порасле су у понедјељак након вишедневних узајамних удара САД-а и Ирана, који су поново показали колико је крхак њихов привремени мировни споразум и додатно успорили транспорт енергената кроз Ормушки мореуз.
Фјучерси нафте брент (Brent crude futures) порасли су за 58 центи, односно 0,8 одсто, на 72,57 долара по барелу у 02.07 часова по Гриничу, док је америчка сирова нафта Вест тексас интермидијет (West Texas Intermediate, WTI) износила 70,11 долара по барелу, што је раст од 88 центи, односно 1,3 одсто.
„Тржиште нафте и даље је изложено бројним ризицима. Ипак, чини се да су учесници на тржишту усредсређени на то шта би наставак опоравка токова нафте значио за глобалну равнотежу“, навели су аналитичари ИНГ-а (ING) у биљешци објављеној у понедјељак.
„Оваква опуштеност је необична и јасно оставља значајан простор за раст цијена уколико се опоравак снабдијевања покаже спорим“, додали су аналитичари за Ројтерс.
Брент је прошле седмице пао за 10,6 одсто, што је био његов трећи узастопни седмични пад, након што су испоруке сирове нафте кроз Ормушки мореуз прошле седмице порасле на највиши ниво од почетка америчко-израелског рата против Ирана крајем фебруара.
Међутим, саобраћај је од тада поново успорен након обновљених напада на бродове у мореузу од четвртка, укључујући и танкер за нафту повезан са Катаром. Ти напади изазвали су ударе САД-а и Ирана, што је била најтежа ескалација од потписивања привременог мировног споразума.
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Раст цијена нафте ипак је ограничила информација да су Иран и САД пристали да обуставе најновија непријатељства у Заливу и обнове разговоре о спору у вези са Ормушким мореузом, рекао је у недјељу један амерички званичник.
„Тржиште ће вјероватно поново преиспитати своју претпоставку о брзом опоравку снабдијевања нафтом из Персијског залива“, навели су аналитичари АНЗ-а (ANZ).
Саудијски нафтни гигант Арамко (Aramco) наставио је у петак утовар сирове нафте на свом терминалу Рас Танура, западно од Ормушког мореуза, након што је утовар био обустављен скоро четири мјесеца. До наставка је дошло пошто су произвођачи нафте повећали производњу и извоз уочи привременог споразума.
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Утовар је настављен чак и након што се у недјељу на подручју Рас Тануре срушио хеликоптер у власништву компаније, при чему је погинуло 14 држављана Саудијске Арабије. Узрок пада хеликоптера није био познат.
„Физички токови нафте ограничени су због застоја танкера, оштећене инфраструктуре и обустављене производње. Могло би бити потребно до краја године да се снабдијевање приближи нивоима прије сукоба“, навели су аналитичари АНЗ-а.
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