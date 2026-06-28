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Иран напао америчке базе

28.06.2026 18:13

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Америчка војна база Багдад
Фото: Ali JabarTanjug/AP

Морнарица и ваздухопловне снаге Исламске револуционарне гарде Ирана покренуле су нападе на циљеве у Кувајту и Бахреину као одговор на америчке ударе, јавила иранска новинска агенција "Тасним".

Гарда је саопштила да су снаге Сједињених Држава напале пет иранских обалских војних положаја.

Из иранских снага је поручено да америчке базе на Блиском истоку у наредним данима “очекује пакао”.

– Обрачун са америчким базама у региону је засебно питање. У наредним данима суочиће се са паклом – пренијела је телевизија “Прес” изјаву команданта иранске морнарице.

Он је додао да ће дејства против америчких снага послужити као подсјетник осталим бродовима у Ормуском мореузу гд‌је је пловидба несметано дозвољена.

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Тагови :

Хормушки мореуз

Иран

Америчке базе Блиски исток

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