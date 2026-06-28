Иран напао америчке базе

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Морнарица и ваздухопловне снаге Исламске револуционарне гарде Ирана покренуле су нападе на циљеве у Кувајту и Бахреину као одговор на америчке ударе, јавила иранска новинска агенција "Тасним".
Гарда је саопштила да су снаге Сједињених Држава напале пет иранских обалских војних положаја.
Из иранских снага је поручено да америчке базе на Блиском истоку у наредним данима “очекује пакао”.
– Обрачун са америчким базама у региону је засебно питање. У наредним данима суочиће се са паклом – пренијела је телевизија “Прес” изјаву команданта иранске морнарице.
Он је додао да ће дејства против америчких снага послужити као подсјетник осталим бродовима у Ормуском мореузу гдје је пловидба несметано дозвољена.
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