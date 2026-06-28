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Израел признао геноцид над Јерменима

28.06.2026 17:12

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Министар спољних послова Израела Гидеон Сар
Фото: Tanjug/AP Photo/Oren Ben Hakoon

Израелска влада једногласно је у нед‌јељу подржала одлуку о признању геноцида над Јерменима, у вријеме погоршања односа између Израела и Турске.

Израелски министар спољних послова Гидеон Сар рекао је на сједници владе да геноцид над Арменима, упркос обимној и јасној историјској документацији, и даље остаје предмет институционализоване кампање негирања и умањивања, укључујући, како је навео, манипулативно преправљање историје, углавном од турске владе.

"Широко је прихваћено да је Османско царство систематски починило злочине који представљају геноцид, с циљем уништења јерменског народа - рекао је Сар, пише Политико.

Процјењује се да је у периоду од 1915. до 1923. године убијено око 1,5 милиона Јермена. Турска досљедно одбацује употребу термина геноцид, док је више од 30 држава, међу којима су Француска, Њемачка, Сједињене Америчке Државе, Либан и Сирија, признало масовна убиства Јермена као геноцид.

Одлука израелске владе долази у тренутку када су односи Израела и Турске, некада важних регионалних партнера, све затегнутији.

Прекретницу у односима представљала је израелска војна операција у Гази, покренута након напада Хамаса на Израел 7. октобра 2023. године. Турска, укључујући предсједника Реџепа Тајипа Ердогана, више пута је оптужила Израел за геноцид у Гази, што Израел одбацује.

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Тагови :

Гидеон Сар

Израел

геноцид

Јермени

Турска

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