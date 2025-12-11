Logo
Ово је најчудније село на свијету: Нико не пуши и не пије, православци су, али се не крсте

Курир

11.12.2025

19:14

У срцу планина сјеверне Јерменије налази се село Фиолетово – необичан дио усред Кавказа, гд‌је већ готово два вијека живе старовјерци, познати као молокани. Ово село са домаћинствима украшеним дрвеним резбаријама, плавооким становницима и специфичном културом, као да припада некој другој димензији.

У Фиолетову се не пуши, не пије, нема телевизора, а псовке су непознате. Становници живе према правилима која су наслиједили од својих предака, вјерујући у једноставан живот и поштовање традиционалних вриједности.

svinjokolj

Савјети

Припрема је пола посла: Шта је све потребно за добар свињокољ

За молокане, вјерски обичаји су потпуно одвојени од православне црквене хијерархије – не признају иконе, не крсте се, а обреде крштења називају "кстине". Њихово име потиче од чињенице да током поста конзумирају млијечне производе, што је било супротно православним правилима, због чега су их цар Никола И прогнао далеко од православног свијета. С друге стране, сами молокани ће се увриједити на ову теорију о поријеклу њиховог имена, већ ће вам рећи да им име потиче од синтагме "духовно млијеко" из Библије, наводи Курир.

Тиха заједница с јасним правилима

Данас Фиолетово има 380 домаћинстава, око 1.500 становника, и само двије главне улице.

нермин никшић

БиХ

Због оптужби Никшића реаговао МУП: "Зашто није пријавио оно што је чуо?"

Припадници овог старовјерачког друштва, радни и честити, нису познати по наметању својих производа, већ по суздржаној продаји и благим, скоро етеричним лицима која подсјећају на портрете са старих слика. Кромпир, млијеко и посебан молокански кисели купус на продајним штандовима привлаче пажњу пролазника широм Јерменије.

Заједница у Фиолетову строго поштује своје обичаје: мушкарци се брију тек након женидбе, жене су обучене у скромне хаљине с бијелим кецељама, а фотографисање сматрају „ђаволским“.

Познати по киселом купусу

Први молокани су се населили у овој забити 1840. године, протјерани из Тамбовске губерније. Вјеровало се да ће се, смјештени међу различите народе Кавказа, молокани асимиловати, али се догодило супротно – молокани су створили чврсту заједницу и очували руске обичаје. Напустили су плодне руске црнице и борили се са суровим тлом Кавказа, а учећи локално становништво занатима, увели су нове пољопривредне технике, па су и сами усвојили неке локалне обичаје.

Kokos

Свијет

Преврнуо се камион са више од 5.000 кокошака, "хватали" их по ауто-путу

Фиолетово је постало познато као „Мека за кисели купус“. Свако домаћинство узгаја своје поље купуса, а молокански купус кисељен са додатком шаргарепе познат је широм регије. Становници кажу да је тајна њиховог купуса у великим количинама и посвећености са којом се припрема.

У селу влада стриктна етика и строга хијерархија: све важне одлуке доноси заједница уз консултације са пресвитером духовним вођом села. Својевремено је и колективно вођена фарма (колхоз) у Фиолотову била међу водећима у региону, а под совјетским режимом Фиолотово је постало познато по извозу киселог купуса широм бившег СССР-а.

Живот у складу са вјером и заједницом

Молокани су увијек били познати по својој беспријекорној моралности. У Фиолетову, злочини су ријетки, а ако се и догоде, молокани радије избјегавају правне спорове јер сматрају да осуда некога представља превелики терет за сопствену душу.

цигарета

Друштво

Ако баците опушак на улицу у најчистијем граду на свијету, казна је 200 евра

Многе породице и даље његују скромност – око 50 мјештана одбија пензије вјерујући да је неприхватљиво примати новац који сами нису зарадили.

Фиолетово је јединствен примјер суживота руске заједнице у срцу Јерменије. Иако млади данас све више одлазе због образовања и рада, молокани из Фиолетова остају одани традицијама, вјерујући да им планине Кавказа дају осјећај сигурности и припадности. У овом мирном кутку Крменије, далеко од градских свјетала и телевизијских антена, живот тече својим ритмом, вођен једноставношћу и духовним вриједностима.

