Дјечак из БиХ примјер свима: Краве за њега нису стока, већ дио породице

Асим Опардија (11), из Ћехајића код Доњег Вакуфа, одрастао је међу кравама, на земљи која га је научила шта значе рад, упорност и љубав према животињама.
Док његови вршњаци трче за модерним сновима, он бира најискренији пут, бригу о кравама и живот на селу.
Сваки дан започиње међу својим кравама, провјерава да ли су нахрањене, здраве и мирне, и ужива у сваком тренутку проведеном с њима.
Краве за њега нису само стока, оне су дио породице, дио живота који жели градити и у будућности.
Ово је прича, коју доноси Јутјуб канал "Средња Босна Данас", о момку који своја највећа задовољства проналази тамо гдје други виде само посао.
Прича о селу, топлини дома, раду без приговора и искреној љубави према животињама.
