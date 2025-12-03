Logo
Дјечак из БиХ примјер свима: Краве за њега нису стока, већ дио породице

АТВ

03.12.2025

18:15

Асим Опардија са својим кравама
Фото: Screenshot / YouTube

Асим Опардија (11), из Ћехајића код Доњег Вакуфа, одрастао је међу кравама, на земљи која га је научила шта значе рад, упорност и љубав према животињама.

Док његови вршњаци трче за модерним сновима, он бира најискренији пут, бригу о кравама и живот на селу.

Сваки дан започиње међу својим кравама, провјерава да ли су нахрањене, здраве и мирне, и ужива у сваком тренутку проведеном с њима.

Краве за њега нису само стока, оне су дио породице, дио живота који жели градити и у будућности.

Ово је прича, коју доноси Јутјуб канал "Средња Босна Данас", о момку који своја највећа задовољства проналази тамо гдје други виде само посао.

Прича о селу, топлини дома, раду без приговора и искреној љубави према животињама.

