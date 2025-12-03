Положај инвалида бољи, запошљавање и даље највећи проблем

Извор:
СРНА
03.12.2025
17:08
Коментари:0
Положај лица са инвалидитетом на подручју Источног Сарајева побољшан је посљедњих година, али је потребно уредити још много тога, посебно када је ријеч о запошљавању и архитектонским препрекама са којима се инвалиди у колицима свакодневно суочавају, изјавио је предсједник Градског удружења ампутираца Срђан Јеремић.
Јеремић је Срни, поводом Међународног дана лица са инвалидитетом, рекао да је положај ове категорије становништва тежак и да ће увијек бити тежак, јер живе другачији живот од осталих, али се много може урадити како би им свакодневица била лакша.
Према његовим ријечима, уочљиви су помаци у остваривању права везаних за набавку ортопедских помагала, за шта су се борили ратни војни инвалиди.
Ипак, ампутирци се и даље суочавају са проблемима у набавци помагала, док друге категорије инвалида често падају на терет породици и остају недовољно укључене у живот локалне заједнице.
Он је истакао да је запошљавање један од највећих проблема јер је веома тешко запослити особу са инвалидитетом, посебно људе са посебним потребама.
Према закону о професионалној рехабилитацији и запошљавању, фирме су дужне да прилагоде радно мјесто и санитарне услове особи са инвалидитетом, што многима представља изазов, па се радије одлучују да плаћају казнене поене.
Иако постоје бројни међународни пројекти за оспособљавање и едукацију лица са инвалидитетом, Јеремић наглашава да до крајњих корисника стиже веома мало новца, јер се велики дио средстава троши на семинаре, плате менаџера и друге трошкове.
Друштво
Шири се опасна превара: Ако вам стигне ова порука једну ствар никако не радите
На локалном нивоу, истиче Јеремић, постоје додатни изазови јер је тешко обезбиједити стабилно финансирање, наводећи примјер да Удружење ампутираца Источно Сарајево није на буџету ниједне општине, нити Града Источно Сарајево, већ средства добијају само по пројектима.
Говорећи о архитектонским препрекама, Јеремић је навео да је урађено веома мало, те да инвалиди у колицима и даље не могу ући у бројне институције, а као најновији примјер наводи нову зграду Народног позоришта Источно Сарајево, гдје не постоји могућност да инвалид у колицима погледа представу.
Он је указао и на проблем паркинга испред Дома здравља Источно Сарајево, који за инвалиде није бесплатан, иако би требао бити.
Јеремић је подсјетио да у граду и даље не постоје жуте линије које би омогућиле лицима са оштећењем вида да се самостално крећу уз помоћ бијелог штапа.
Навео је да поједини међународни пројекти нису дали очекиване резултате, истичући да је у једном пројекту вриједном више од четири милиона евра у БиХ у Републици Српској запослено само 26 лица са инвалидитетом.
Јеремић је истакао да су ратни војни инвалиди у бољем положају у односу на цивилне жртве рата и мирнодопске инвалиде.
Мирнодопски инвалиди, каже, ни данас немају статус инвалида, већ добијају рјешење о телесном оштећењу, иако су неки изгубили дио тијела као и ратни војни инвалиди.
Цивилним жртвама рата, додао је Јеремић, положај је донекле поправљен јер су недавно добили право да бирају гдје ће куповати протезе, док им је то раније било прописано.
Јеремић је подсјетио да су чланови Удружења ампутираца недавно били у посјети манастиру Хиландар, те да су заједно са још два удружења основали земљорадничку задругу за узгој америчке боровнице у саксијама.
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
7 ч0
Друштво
8 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму