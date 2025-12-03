Logo
Огласио се Фонд ПИО: Корисници до краја године да доставе потврду

Извор:

АТВ

03.12.2025

12:40

Fond PIO Republike Srpske
Фото: АТВ

Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске обавијестио је кориснике права који имају пребивалиште ван Републике Српске да су дужни да до краја текуће календарске године доставе потврду о животу, како би се исплата пензије у 2026. години могла несметано наставити.

Према евиденцијама Фонда, ову обавезу има укупно 6.200 корисника у иностранству.

- До сада је потврду о животу доставило 2.438 или 39 одсто корисника, док ту обавезу најкасније до краја ове године има још 3.762 или 61 одсто корисника - саопштио је Фонд ПИО.

Обавеза достављања потврде о животу не односи се на кориснике са пребивалиштем у Србији, Хрватској, Словенији, Црној Гори и Федерацији БиХ, јер Фонд податке прибавља путем електронске размјене података између носилаца осигурања.

- Корисници којима се након остваривања права први пут врши исплата пензије, потврду о животу достављају надлежној исплатној филијали - истакли су.

Према подацима Фонда, корисници права на пензију са пребивалиштем ван Републике Српске, поред Федерације БиХ живе у још 30 држава.

- Највећи број корисника права живи у Аустрији, Њемачкој, Шведској, Аустралији и Холандији, па самим тим из ових држава очекујемо да до краја године пристигне преостали број потврда о животу - саопштили су.

Од укупно до сада 3.762 недостављања потврде о животу, 3.244 или 86,2 одсто односи се на кориснике који живе у ових пет држава.

- Тако, 1.462 или 61 одсто корисника који живе у Аустрији још увијек није доставило потврду о животу, слиједе Њемачка са 899 или 56 одсто, Шведска 363 или 59 одсто, Аустралија 375 или 73 одсто, Холандија 145 или 58 одсто, док преосталих 518 или 13,8 одсто корисника живи у још 25 држава широм свијета - навели су из Фонда ПИО.

Достављање потврде о животу врши се у складу са чланом 140. Закона о пензијском и инвалидском осигурању. Потврда се доставља филијали Фонда која је донијела рјешење о остваривању права и врши исплату пензије.

Уколико корисник не достави потврду о животу у предвиђеном року, исплата пензије биће обустављена.

Потврда о животу је важећа уколико је овјерена код: носиоца пензијског осигурања у држави пребивалишта, општинског органа, нотара, суда или дипломатско-конзуларног представништва БиХ у држави у којој корисник живи.

Образац потврде о животу доступан је на интернет страници Фонда www.fondpiors.org

