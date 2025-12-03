Logo
Станковић: Закон о геопросторним подацима до краја године

СРНА

03.12.2025

Фото: ATV

Република Српска би до краја године требало да добије закон о инфраструктури геопросторних података, како би се ова област додатно уредила, рекао је данас директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове /РУГИПП/ Драган Станковић.

"Геопросторни подаци биће концентрисани код нас. Имамо споразуме са различитим институцијама о размјени тих података, а суштина је да неко ажурира и води евиденцију", рекао је Станковић новинарима у Бањалуци, уочи конференције о инфраструктури геопросторних података, чији је организатор РУГИПП.

Он је навео да овај закон у програму рада Народне скупштине Републике Српске, те додао да ово законско рјешење имају све земље у окружењу.

Конференција о инфраструктури геопросторних података организована је у оквиру донаторског пројекта "Дигитално унапређење управљања земљиштем за европску будућност БиХ" /ДЕЛЕФ/ у склопу којег је Република Српска добила око два милиона евра, а циљ је да се дође до адекватног законског рјешења у овој области.

Станковић је појаснио да се пројекат ДЕЛЕФ реализује уз подршку Владе Шведске и да се донаторска средства користе од 2023. године.

Он је навео да Република Српска има Савјет чији су чланови из различитих републичких институција и министарстава.

Министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић захвалио је Шведској на донаторским средствима, те указао на то да Влада и ресорно министарство препознају значај геопросторних података.

"Без ових података нема озбиљног развоја инфраструктуре и управљања процесима у одвијању саобраћаја и зато ћемо увијек подржавати ове активности, а даћемо и подршку при доношењу адекватног закона", навео је Стевановић.

Директор пројекта ДЕЛЕФ Џени Свеневал рекла је да подржава сарадњу од које, како је оцијенила, зависи успјех у области геопросторних података.

