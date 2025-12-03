Познати метеоролог открива да ли ће ове зиме бити снијега: Ево шта нас чека у наредним мјесецима

03.12.2025
Након јесени пуне екстрема – од рекордно топлог почетка новембра до историјских киша на југу земље – многи се с нестрпљењем питају шта нас чека у наредним мјесецима.
Према најновијој сезонској прогнози коју је анализирао познати хрватски метеоролог Зоран Вакула, а објавио Државни хидрометеоролошки завод (ДХМЗ) те земље, пред нама је још једна зима са температурама изнад просјека. Ипак, ни то не значи да ће хладноћа у потпуности изостати.
Дугорочни прогностички модели за климатолошку зиму, која обухвата период од 1. децембра до краја фебруара, прилично су сложни: постоји умјерена до велика вјероватноћа да ће средња сезонска температура ваздуха бити виша од вишегодишњег просјека (1991–2020). Позитивно одступање очекује се у сва три зимска мјесеца.
Иако прогноза најављује блажу зиму, ДХМЗ наглашава да то не искључује повремене продоре хладног ваздуха. Велика је вјероватноћа да ће температура повремено бити нижа од уобичајене, могуће и знатно (али вјероватно краткотрајно), посебно у унутрашњости – наводи ДХМЗ.
Дакле, периоди с минусима су изгледни, али мала је вјероватноћа за дуготрајну и екстремну хладноћу. Децембар би требало да почне с температурама око или мало изнад просјека, након чега се очекује хладнији период.
Питање које многе занима јесте – хоће ли бити снијега? Дугорочне прогнозе не могу дати прецизан одговор о врсти падавина. Оно што је познато јесте да ће оборине током зиме бити око просјека, што значи да нас очекује смјена сушних периода и оних с обилнијом кишом или снијегом. У сезонској прогнози не може се прогнозирати тип оборине (киша, снијег, сусњежица, киша која се смрзава на тлу…). За такву информацију треба пратити дневне прогнозе и упозорења на опасне временске појаве – појашњавају из ДХМЗ.
Снијега ће сигурно бити, барем у планинским крајевима. Љубитељи сњежних радости могу се само надати да зима неће бити толико блага да је врхунац сњежног покривача већ прошао прије њеног службеног почетка. Децембар би, према пројекцијама, могао донијети више кише од просјека, нарочито на Јадрану и околним подручјима.
Да бисмо боље разумјели зимску прогнозу, корисно је осврнути се на јесен која је иза нас. Након изузетно топлог октобра, новембар је донио смјену топлијих и хладнијих периода, па су се температуре приближиле просјеку. Међутим, количина падавина била је врло неуједначена. Док су Лика и сјеверни Јадран биљежили мањак оборина, југ земље био је потопљен.
У Дубровнику је забиљежен историјски метеоролошки догађај: од 16. до 27. новембра трајао је непрекинути низ кишних дана, што се није догодило од почетка мјерења 1961. године. Само у новембру пало је 190 литара кише по квадратном метру – 35% више од просјека. С друге стране, Осијек је имао једну од најсушнијих јесени у посљедњих шест година.
Година 2025. међу најтоплијима у историји мјерења
Година 2025. наставља глобални тренд загријавања. Средња температура ваздуха у првих 11 мјесеци била је у већини Хрватске за око 1 °Ц виша од просјека.
Прелиминарни подаци сврставају ову годину међу најтоплије икада забиљежене: у Сплиту је топлија била само прошла година, у Осијеку, Госпићу и на Завижану трећа најтоплија, у Дубровнику и Ријеци четврта, а у Загребу пета откад постоје мјерења.
Пред нама је вјероватно још једна блага, али промјенљива зима. Сунчани и суви периоди неће изостати, али биће и хладних налета праћених кишом и снијегом, преноси 24сата.
