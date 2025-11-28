Logo
Зими се мијења притисак у гумама: Колико их треба надувати

АТВ

28.11.2025

08:32

Дување гуме
Фото: Pexels / Photo by Andrea Piacquadio

Доласком хладног зимског времена већина возача фокусира се на стављање зимских гума, али многи забораве на врло важну ствар - притисак у истим, који се разликује у односу на онај током љетног периода.

Наиме, када температуре падну испод нуле, правилно подешен притисак у гумама јесте један је од најједноставнијих, а најефикаснијих начина да се повећа безбједност у вожњи.

Међутим, управо ову важну ствар занемаре многи возачи не знајући да је притисак тај који утиче на стабилност возила, кочење, пријањање и чак потрошњу горива.

Зашто је притисак у гумама другачији зими?

Физика је једноставна: кад температура пада, пада и притисак у гумама. На сваких 10 степени пада температуре, притисак у гумама опадне у просјеку за око 0,1 до 0,2 бара.

Дакле, ако је возач надувао гуме на 2,2 бара током јесени при 20 степени, а јутарња температура у јануару падне на –5 степени, реалан притисак у гумама може пасти и за 0,4 бара.

То значи да ће гума бити знатно мекша, мање стабилна и имати лошији контакт са подлогом, што је посебно опасно на снијегу и леду.

Препоручени зимски притисак

Како бисте знали шта је најбоље за ваше гуме, увијек се држите вриједности које прописује произвођач возила, а те вриједности се обично налазе:

  1. на наљепници унутар возачевих врата,
  2. у упутству за коришћење,
  3. понекад на унутрашњој страни поклопца резервоара.

Ове вриједности остају основна референца и зими и љети.

Зими се обично додаје 0,2 бара

Стручњаци најчешће савјетују да се током зиме притисак подигне за 0,2 бара изнад препоручене вриједности, управо због пада притиска усљед хладноће и бржег губитка ваздуха.

На примјер, ако је препоручени притисак 2,2 бара – зими је оптимално 2,3 до 2,4 бара.

Никад не возите са прениским притиском

Пренизак притисак доводи до:

  • лошијег пријањања на мокром и сњежном коловозу,
  • дужег зауставног пута,
  • повећане потрошње горива,
  • бржег трошења ивица газећег слоја,
  • генерално слабије управљивости.

На ниским температурама ове посљедице се још више појачавају.

Не претјерујте са повећавањем притиска

Иако се препоручује благо повећање притиска зими, превише надувана гума:

  • има мању додирну површину са подлогом,
  • губи пријањање,
  • повећава ризик од проклизавања,
  • брже се троши по средини газећег слоја.

Дакле, увијек остати у оквиру препорука произвођача + 0,2 бара.

Провјеравајте притисак једном мјесечно

С обзиром на то да гуме зими брже губе притисак, савјет стручњака је да се контрола врши најмање једном мјесечно, а идеално сваке двије недјеље.

Најбоља тачност добија се када је возило мировало најмање три сата или је вожено минимално неколико километара. Топла гума даје лажно већи притисак.

Модерни дигитални мјерачи су прецизнији од класичних на пумпама и омогућавају брзу контролу код куће.

Уз правилно надуване гуме, аутомобил ће боље пријањати, мање трошити и пружити потребну стабилност у најзахтјевнијим зимским условима.

