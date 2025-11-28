Зими се мијења притисак у гумама: Колико их треба надувати

Извор:
Доласком хладног зимског времена већина возача фокусира се на стављање зимских гума, али многи забораве на врло важну ствар - притисак у истим, који се разликује у односу на онај током љетног периода.
Наиме, када температуре падну испод нуле, правилно подешен притисак у гумама јесте један је од најједноставнијих, а најефикаснијих начина да се повећа безбједност у вожњи.
Међутим, управо ову важну ствар занемаре многи возачи не знајући да је притисак тај који утиче на стабилност возила, кочење, пријањање и чак потрошњу горива.
Физика је једноставна: кад температура пада, пада и притисак у гумама. На сваких 10 степени пада температуре, притисак у гумама опадне у просјеку за око 0,1 до 0,2 бара.
Дакле, ако је возач надувао гуме на 2,2 бара током јесени при 20 степени, а јутарња температура у јануару падне на –5 степени, реалан притисак у гумама може пасти и за 0,4 бара.
То значи да ће гума бити знатно мекша, мање стабилна и имати лошији контакт са подлогом, што је посебно опасно на снијегу и леду.
Како бисте знали шта је најбоље за ваше гуме, увијек се држите вриједности које прописује произвођач возила, а те вриједности се обично налазе:
Ове вриједности остају основна референца и зими и љети.
Стручњаци најчешће савјетују да се током зиме притисак подигне за 0,2 бара изнад препоручене вриједности, управо због пада притиска усљед хладноће и бржег губитка ваздуха.
На примјер, ако је препоручени притисак 2,2 бара – зими је оптимално 2,3 до 2,4 бара.
На ниским температурама ове посљедице се још више појачавају.
Иако се препоручује благо повећање притиска зими, превише надувана гума:
Дакле, увијек остати у оквиру препорука произвођача + 0,2 бара.
С обзиром на то да гуме зими брже губе притисак, савјет стручњака је да се контрола врши најмање једном мјесечно, а идеално сваке двије недјеље.
Најбоља тачност добија се када је возило мировало најмање три сата или је вожено минимално неколико километара. Топла гума даје лажно већи притисак.
Модерни дигитални мјерачи су прецизнији од класичних на пумпама и омогућавају брзу контролу код куће.
Уз правилно надуване гуме, аутомобил ће боље пријањати, мање трошити и пружити потребну стабилност у најзахтјевнијим зимским условима.
