Опасно клизиште угрозило куће: Наређена хитна евакуација

Опасно клизиште угрозило куће: Наређена хитна евакуација
Фото: Pixabay

Због веома обилних падавина на западу Сјеверне Македоније, у селу Шипковица дошло је до великог клизишта, које угрожава животе мјештана.

Према наводима надлежних, четири стамбене куће су директно угрожене због клизишта, због чега је наређена евакуација људи који у тим домовима живе.

Тимови Сектора за ванредне ситуације, као и бројне друге службе у Тетову су одмах алармиране и изашле су на терен да процијене ситуацију.

Како се наводи, Кризни штаб општине Тетово предузима све неопходне мјере да заштити становништво села Шипковица и интензивно се прати ситуација на терену.

"Апелује се на грађане да прате упутства надлежних служби и институција, као и да заобилазе подручје гдје је дошло до клизишта због своје безбједности, као и због опасности да се изазове додатна ерозија и помјерање клизишта", наводе надлежни.

