Црну Гору за мјесец дана напустило готово 9.000 држављана Турске

Извор:

СРНА

27.11.2025

14:15

Застава Црна Гора
Фото: Pexels

Готово 9.000 држављана Турске напустило је Црну Гору од краја октобра, кад је Влада Милојка Спајића привремено увела визе турским држављанима, док су им у истом периоду одобрена 194 захтјева за издавање виза.

Из Министарства унутрашњих послова Црне Горе саопштено је да је од 27. октобра, кад је извршна власт увеле визе турским држављанима, до јуче 8.935 држављана Турске напустило Црну Гору.

Marija Zaharova

Свијет

Захарова: Европа покушава да поремети рјешавање украјинског сукоба

Повод Влади да укине безвизни режим с Турском био је инцидент који се догодио 25. октобра у подгоричком насељу Забјело, кад је ножем рањен Подгоричанин чији су иницијали М.Ј. /25/.

Иако је црногорска полиција првобитно тврдила да су у рањавању учествовали држављанин Турске и Азербејџана, испоставило се да су Подгоричанина наводно ранила два држављанина Азербејџана.

Црна Гора

