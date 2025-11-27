Logo
У Дубровнику прикупљено 30 кубика смећа које је море донијело

Извор:

Индекс

27.11.2025

13:02

СМеће затрпало плажу у Дубровнику
Фото: YouTube/Screenshot/Dubrovački dnevnik

Директорица комуналног предузећа "Чистоћа" Дубровник Михаела Микуландра рекла је данас да је у старом градском Порту те у сусједном Посату од јуче прикупљено укупно 30-ак метара кубних пластике и дрва које је море нанијело услијед јаког југа из Албаније, а чишћење се наставља.

- Из Порта је скупљено око 20 метара кубних пластике и биљног отпада, а с подручја Посата још десетак метара кубних пластике и биљног отпада, конкретно дрва. Посат је потпуно очишћен, а у Порту има још посла. Биће и то завршено данас или сутра - казала је Микуландра.

несрећа

Хроника

Ово је могући узрок несреће у којој су страдали Ана и Александар

Дубровачки градоначелник Мато Франковић у сриједу је истакао да су познате тачне локације у Албанији с којих море повлачи отпад који на крају заврши на хрватској обали.

- Министарство спољних послова већ дуже времена активно разговара с албанском страном јер знамо откуд смеће стиже. Надам се да ће министарство успјети па и финансијски помоћи Албанији како би смеће зауставило на изворишту. То није интерес само Хрватске, већ и Италије и Црне Горе. Сад трпимо финансијску штету - рекао је Франковић.

Нестали цуко Флопи

Бања Лука

Породица не одустаје: Наставља се потрага за псом Флопијем у Бањалуци

Дубровачко-неретвански жупан Блаж Пезо упозорио је да се исти проблем догађа у свим увалама окренутим према југоистоку, од Конавала до Ластова.

Дубровник

Јадранско море

smeće

