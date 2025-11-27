У Дубровнику прикупљено 30 кубика смећа које је море донијело

Извор:
Индекс
27.11.2025
13:02
Коментари:0
Директорица комуналног предузећа "Чистоћа" Дубровник Михаела Микуландра рекла је данас да је у старом градском Порту те у сусједном Посату од јуче прикупљено укупно 30-ак метара кубних пластике и дрва које је море нанијело услијед јаког југа из Албаније, а чишћење се наставља.
- Из Порта је скупљено око 20 метара кубних пластике и биљног отпада, а с подручја Посата још десетак метара кубних пластике и биљног отпада, конкретно дрва. Посат је потпуно очишћен, а у Порту има још посла. Биће и то завршено данас или сутра - казала је Микуландра.
Хроника
Ово је могући узрок несреће у којој су страдали Ана и Александар
Дубровачки градоначелник Мато Франковић у сриједу је истакао да су познате тачне локације у Албанији с којих море повлачи отпад који на крају заврши на хрватској обали.
- Министарство спољних послова већ дуже времена активно разговара с албанском страном јер знамо откуд смеће стиже. Надам се да ће министарство успјети па и финансијски помоћи Албанији како би смеће зауставило на изворишту. То није интерес само Хрватске, већ и Италије и Црне Горе. Сад трпимо финансијску штету - рекао је Франковић.
Бања Лука
Породица не одустаје: Наставља се потрага за псом Флопијем у Бањалуци
Дубровачко-неретвански жупан Блаж Пезо упозорио је да се исти проблем догађа у свим увалама окренутим према југоистоку, од Конавала до Ластова.
Хроника
2 ч0
Сцена
2 ч0
Економија
2 ч0
Здравље
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму