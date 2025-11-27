Пјевачица (32) преминула након естетске операције

Извор:
Телеграф
27.11.2025
12:48
Коментари:0
Пјевачица Мајерли Дијаз из Колумбије преминула је у 32. години од срчаног удара, након компликација које су услиједиле након естетске операције.
Према наводима локалних медија, Мајерли, била је хоспитализована у Боготи због тешких здравствених проблема који су настали послије захвата на једној естетској клиници.
Иако се сумња да је управо та интервенција изазвала компликације које су довеле до смрти, још увијек није познато о каквој тачно операцији је била ријеч.
Економија
Чоколада у БиХ остаје горког укуса: Ништа од пада цијена
Трагична вијест потресла је јавност у Колумбији, а обожаваоци захтијевају да се спроведе истрага и утврди шта се тачно догодило.
Власти су већ покренуле поступак како би се разјасниле околности које су довеле до трагедије.
Најновије
Најчитаније
14
31
14
27
14
23
14
15
14
15
Тренутно на програму