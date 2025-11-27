Logo
Large banner

Пјевачица (32) преминула након естетске операције

Извор:

Телеграф

27.11.2025

12:48

Коментари:

0
Ruža cvijet
Фото: George Becker/Pexels

Пјевачица Мајерли Дијаз из Колумбије преминула је у 32. години од срчаног удара, након компликација које су услиједиле након естетске операције.

Према наводима локалних медија, Мајерли, била је хоспитализована у Боготи због тешких здравствених проблема који су настали послије захвата на једној естетској клиници.

Иако се сумња да је управо та интервенција изазвала компликације које су довеле до смрти, још увијек није познато о каквој тачно операцији је била ријеч.

Ilu-čokolada-010925

Економија

Чоколада у БиХ остаје горког укуса: Ништа од пада цијена

Трагична вијест потресла је јавност у Колумбији, а обожаваоци захтијевају да се спроведе истрага и утврди шта се тачно догодило.

Власти су већ покренуле поступак како би се разјасниле околности које су довеле до трагедије.

Подијели:

Таг:

Пјевачица

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ово су најчешће грешке у исхрани током поста: Ево како да их избјегнете

Здравље

Ово су најчешће грешке у исхрани током поста: Ево како да их избјегнете

1 ч

0
На Динари минус седам, а осјећај као да је минус 16 степени

Регион

На Динари минус седам, а осјећај као да је минус 16 степени

2 ч

1
Поново је на мрежи гатачка Термоелектрана

Економија

Поново је на мрежи гатачка Термоелектрана

2 ч

0
Минић: Сијарто више пута показао да стоји уз нас

Градови и општине

Минић: Сијарто више пута показао да стоји уз нас

2 ч

0

Више из рубрике

Марија Шерифовић открила ко је за њу највећа звијезда на сцени

Сцена

Марија Шерифовић открила ко је за њу највећа звијезда на сцени

4 ч

0
Умро Мајкл Делано: Познати глумац преминуо од срчаног удара

Сцена

Умро Мајкл Делано: Познати глумац преминуо од срчаног удара

15 ч

0
Жељко Митровић о отказима на Пинку

Сцена

Жељко Митровић о отказима на Пинку

21 ч

0
Дарко Лазић се нашалио на рачун саобраћајке и снимио рекламу

Сцена

Дарко Лазић се нашалио на рачун саобраћајке и снимио рекламу

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

31

Арина Сабаленка у изазовном издању

14

27

Мина Костић се удаје за човјека ког још није видјела уживо:Октрила када ће се упознати

14

23

Хапшење у Калесији због напада на службено лице

14

15

Црну Гору за мјесец дана напустило готово 9.000 држављана Турске

14

15

Амерички званичник дао до знања ЕУ: Русија прави брже него што испаљује

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner