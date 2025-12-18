Logo
Зачин који имате у кухињи озбиљно подиже либидо

Извор:

УНА ТВ

18.12.2025

09:20


Фото: Pexels

Наука показује да мириси могу изазвати емоционалне и физиолошке реакције, па тако топао и сладак мирис овог зачина може појачати сексуалну жељу.

Широко коришћен као зачин у кулинарству, препознат је по својим антиоксидативним, противупалним и метаболичким својствима. Међутим, све више доказа сугерише да цимет може корисно утицати и на сексуално здравље.

Подиже сексуално расположење

Истраживање објављено у часопису Molecules сугерише да цимет може дјеловати као благи афродизијак. Сам мирис може помоћи у стварању расположења, било да долази из шоље топлог чаја с циметом или миришљаве свијеће. Наука показује да мириси могу изазвати емоционалне и физиолошке реакције, па тако топао и сладак мирис цимета може појачати сексуалну жељу.

Par, ljubav

Љубав и секс

Ово је идеална разлика у годинама између партнера

Побољшава проток крви

Цинамалдехид, главни активни састојак цимета, помаже у опуштању крвних жила и побољшава циркулацију. Знамо да је добар проток крви кључан за сексуално узбуђење - код мушкараца подржава снажније и дуготрајније ерекције, а код жена подстиче природну лубрикацију и гениталну стимулацију.

Стога редовна и умјерена конзумација цимета може имати двоструку корист у одржавању здраве циркулације и сексуалног живота.

Смањује ризик од сексуалне дисфункције

Упала у тијелу може ометати либидо и сексуалну функцију, а противупална својства цимета могу помоћи у смањењу тих ризика. Уз то, хроничне болести повезане с упалом, попут метаболичког синдрома или кардиоваскуларних проблема, такође су повезане са сексуалном дисфункцијом, па одржавање упале под контролом може позитивно утицати на опште и сексуално здравље.

sreca radost ljubav

Љубав и секс

Оданост им је приоритет: Три знака у којима се рађају највјернији партнери

Хормонална равнотежа

За жене с полицистичним јајницима (PCOS), цимет може донијети изненађујуће користи. Истраживања сугеришу да може помоћи у регулацији менструалног циклуса побољшавајући осјетљивост на инсулин и балансирајући кључне хормоне попут естрогена, прогестерона и тестостерона. Код мушкараца, студије спроведене на животињама показују да цимет може побољшати број и покретљивост сперматозоида, иако су потребна додатна истраживања код људи.

Општи здравствени бенефити

Споменути антиоксиданси којима обилује овај зачин помажу у неутрализацији слободних радикала и подржавају здравље срца. Будући да је сексуална функција уско повезана с општим здрављем, уношење хране богате храњивим материјама, попут цимета, може имати вишеструке позитивне ефекте укључујући и сексуално здравље.

Par, ljubav

Занимљивости

Шта сваки хороскопски знак жели од свог партнера?

Опрез

Цимет је сигуран у умереним количинама у храни, међутим, код већих доза или додатака исхрани треба бити опрезан, посебно током трудноће. Неки људи пак могу осјетити благе нуспојаве попут горушице, мучнине или иритације коже. Такође, ако узимате лијекове, провјерите могуће интеракције.

Ево неколико једноставних начина како да га укључите у рутину:

Посипајте га по овсеној каши, хљебу или житарицама.

Додајте штапић цимета у чај или кафу.

Умјешајте га у смути или какао.

Користите га у печеним јелима и десертима.

Уживајте у ароматерапији с миришљавим свијећама или етеричним уљем цимета.

Максимална сигурна дневна доза цимета креће се између два до шест грама, зависно од врсте цимета и концентрације кумарина, штетној компоненти у цимету, преноси Уна.рс.

