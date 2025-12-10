Logo
Ово је идеална разлика у годинама између партнера

Извор:

Супержена

10.12.2025

12:40

Par, ljubav
Фото: Pexels

Када започињемо нову љубавну везу, обично процјењујемо вриједности, привлачност, карактер, хумор и заједничке интересе. Међутим, постоји још један фактор који се неријетко занемарује, а може бити и те како важан – разлика у годинама.

Док је одавно познато да велики генерацијски јаз може повећати ризик од проблема у браку, мање је познато постоји ли "идеална" разлика у годинама која повећава шансе за успјех везе. Испада да наука има одговор и број је изненађујуће мали.

Према истраживању објављеном у Јоурнал оф Популатион Ецономицс, највеће задовољство у односима показују парови код којих је разлика у годинама до три године. Такви парови имају значајно већи степен среће у односу на оне с разликом од четири до шест година, док су парови с још већим јазом у правилу мање задовољни.

Укратко, што је разлика већа, задовољство у просјеку опада. Једно од могућих објашњења је да по годинама удаљени партнери теже подносе "негативне шокове" попут финансијских проблема или болести те да се налазе у различитим животним циклусима, од одгајања дјеце до одласка у пензију.

Занимљиво је да су мушкарци и жене у просјеку показивали већу почетну срећу ако су у вези с млађим партнером, без обзира на пол. Но, та почетна "предност" углавном се изгуби након шест до десет година брака, што указује да дугорочна стабилност ипак зависи од других фактора.

Наравно, статистика није пресудна. Стручњаци упозоравају да разлика у годинама може утицати на динамику односа, али никако није једини ни пресудан фактор успјеха везе. Студије попут ове не дају рецепте, већ описују обрасце. Различита доб може понекад значити и различите животне стилове, интересе или циљеве, што може отежати, али и обогатити везу, зависно од пара.

Ако сте, примјера ради, упознали некога ко је десет година старији, а повезали сте се снажно и природно, нема разлога да дозволите статистици да вас обесхрабри. Али, ако се већ сада тешко усклађујете, а између вас постоји већи узрасни јаз, добро је размотрити може ли то дугорочно да постане проблем.

Стручњаци савјетују да се партнери с већом разликом у годинама прије озбиљног уласка у везу запитају неколико важних ствари: дијеле ли животне циљеве, желе ли исте ствари у погледу каријере, дјеце и финансија, имају ли довољно заједничких интереса и јесу ли спремни на компромис. Важно је и размислити о спољашњим факторима јер, како наводи социјална психолошкиња Тереза ДиДонато, парови с већим јазом често се суочавају с осудама околине. Ако сте осјетљиви на туђе коментаре, морате бити спремни на неугодне и наметљиве примједбе.

Али, на крају, успјешна веза, без обзира на разлику у годинама, зависи од искрености, поштовања и отворене комуникације. Ако партнери активно раде на повезивању и разумијевању, разлика у годинама престаје да буде препрека и постаје само још једна нијанса у односу који стварају.

љубавне везе

Љубав

razlika u godinama

