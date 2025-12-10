Клуб посланика СНСД-а: Увођењем биометрије у бирачки списак крши се заштита личних података

Извор:
СРНА
10.12.2025
12:16
Клуб посланика СНСД и Српски клуб у Парламентарној скупштини БиХ саопштио је да су измјене Изборног закона које је предложила СДА, којим се предвиђа увођење биометрије у евиденцију централног бирачког списка, неприхватљиве и у потпуној супротности са основним стандардима заштите личних података.
"Идентификација бирача се већ ефикасно обавља постојећим механизмима, док би трајно складиштење биометрије представљало непотребан, несразмјеран и неуставан захват у приватност грађана", поручују из Клуба посланика СНСД и Српског клуба.
Клуб посланика СНСД и Српски клуб наводи да се предложеним законом не поштује Закон о заштити личних података и занемарује принцип ограничења обраде података, који налаже прикупљање само онога што је нужно за јасно дефинисану сврху.
"Овим приједлогом не поштују се ни сопствени закони које су и сами подржали, а које смо сви заједно усвојили ове године", подсјећају из Клуба посланика СНСД и Српског клуба, уз напомену да се биометрија у демократским процедурама користи само за једнократну провјеру идентитета бирача, док се овдје предлаже њено трајно уврштавање у централни бирачки списак.
Из ова два клуба наводе да се основ за примјену оваквих мјера правном систему у БиХ заснива на члану 8 Европске конвенције о заштити људских права и основних слобода, који прописује да свака мјера којом се задире у приватност мора бити неопходна у демократском друштву и истичу да то у овдје очигледно није случај.
Из Кулба посланика СНСД и Српског клуба оцјењују да овакви приједлози директно нарушавају повјерење грађана у изборни процес, јер стварају утисак прекомјерног и необјашњеног прикупљања осјетљивих података без јасне сврхе и надзора.
Посланици СДА у Представничком дому упутили су у парламентарну процедуру приједлог измјена и допуна Изборног закона БиХ који се односи на увођење нових изборних технологија у изборни процес у БиХ, а један од приједлога јесте да, осим ранијих процедура за идентификацију бирача, евиденција централног бирачког списка може садржавати и биометријске податке бирача са идентификационог документа.
