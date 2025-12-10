Logo
Клуб посланика СНСД-а: Увођењем биометрије у бирачки списак крши се заштита личних података

Извор:

СРНА

10.12.2025

12:16

Коментари:

1
Клуб посланика СНСД и Српски клуб у Парламентарној скупштини БиХ саопштио је да су измјене Изборног закона које је предложила СДА, којим се предвиђа увођење биометрије у евиденцију централног бирачког списка, неприхватљиве и у потпуној супротности са основним стандардима заштите личних података.

"Идентификација бирача се већ ефикасно обавља постојећим механизмима, док би трајно складиштење биометрије представљало непотребан, несразмјеран и неуставан захват у приватност грађана", поручују из Клуба посланика СНСД и Српског клуба.

Клуб посланика СНСД и Српски клуб наводи да се предложеним законом не поштује Закон о заштити личних података и занемарује принцип ограничења обраде података, који налаже прикупљање само онога што је нужно за јасно дефинисану сврху.

"Овим приједлогом не поштују се ни сопствени закони које су и сами подржали, а које смо сви заједно усвојили ове године", подсјећају из Клуба посланика СНСД и Српског клуба, уз напомену да се биометрија у демократским процедурама користи само за једнократну провјеру идентитета бирача, док се овдје предлаже њено трајно уврштавање у централни бирачки списак.

Занимљивости

Спремите се за 120 звијезда падалица на сат

Из ова два клуба наводе да се основ за примјену оваквих мјера правном систему у БиХ заснива на члану 8 Европске конвенције о заштити људских права и основних слобода, који прописује да свака мјера којом се задире у приватност мора бити неопходна у демократском друштву и истичу да то у овдје очигледно није случај.

Из Кулба посланика СНСД и Српског клуба оцјењују да овакви приједлози директно нарушавају повјерење грађана у изборни процес, јер стварају утисак прекомјерног и необјашњеног прикупљања осјетљивих података без јасне сврхе и надзора.

Посланици СДА у Представничком дому упутили су у парламентарну процедуру приједлог измјена и допуна Изборног закона БиХ који се односи на увођење нових изборних технологија у изборни процес у БиХ, а један од приједлога јесте да, осим ранијих процедура за идентификацију бирача, евиденција централног бирачког списка може садржавати и биометријске податке бирача са идентификационог документа.

Коментари (1)
