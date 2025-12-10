Спремите се за 120 звијезда падалица на сат

10.12.2025
12:13
Чека нас још једна импресивна киша метеора - или како многи то воле да називају, звијезда падалица.
У питању су Геминиди, метеорски рој који за разлику од велике већине ројева нема комету као своје матично небеско тијело, већ астероид. У питању је астероид Фаетон.
Гдје гледати?
Поглед треба да вам буде ка сазвијежђу Близанаца, и то у близини звијезде Кастор, која је и најсјајнија у овом сазвијежђу. Вјеровали или не, 14. децембра рано ујутру између 02.00 и 3.00 можете видјети и до 120 метеора, преноси "Космички Гласник".
