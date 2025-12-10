Logo
Спремите се за 120 звијезда падалица на сат

10.12.2025

12:13

zvijezde, nebo
Фото: Unsplash

Чека нас још једна импресивна киша метеора - или како многи то воле да називају, звијезда падалица.

У питању су Геминиди, метеорски рој који за разлику од велике већине ројева нема комету као своје матично небеско тијело, већ астероид. У питању је астероид Фаетон.

Ротација полиција

Свијет

Пијани возач убио дјечака, мислио да је пас

Гдје гледати?

Поглед треба да вам буде ка сазвијежђу Близанаца, и то у близини звијезде Кастор, која је и најсјајнија у овом сазвијежђу. Вјеровали или не, 14. децембра рано ујутру између 02.00 и 3.00 можете видјети и до 120 метеора, преноси "Космички Гласник".

