Забрињавајуће: Стручњаци упозорили на нуспојаву лијекова за мршављење

Извор:

Б92

10.12.2025

11:48

Коментари:

0
Таблете лијекови
Фото: Pexels

Стручњаци упозоравају кориснике популарних лијекова за мршављење на шокантну нуспојаву која би их могла остарити за деценију.

Лијекови попут Оземпика, Веговија и Мунџара постали су изузетно популарни због брзих резултата у мршављењу, али нова истраживања откривају забрињавајућу цијену таквог успјеха.

Ови лијекови дјелују тако што циљају рецепторе за апетит у мозгу, стварајући осјећај ситости, што заузврат доводи до мањег уноса хране и губитка тежине. Иако је Оземпик првенствено лек за дијабетес типа 2, његови ефекти на мршављење довели су до његове широке употребе у ову сврху.

Међутим, поред већ познатих нуспојава као што су губитак косе, проблеми са варењем и опуштена кожа, најновија истраживања указују на још озбиљнији проблем.

Губитак мишића једнак је деценији старења

Извјештај канадских истраживача, спроведен у сарадњи са Лес Милсом и УКАцтиве, открио је да људи који користе ове лекове губе значајну количину мишићне масе. Овај губитак, кажу, еквивалентан је око десет година старења, што доводи кориснике средњих и старијих година у повећан ризик од крхкости или повреда од пада.

Skoda

Ауто-мото

Шкода добила новог директора

Извјештај даље каже: "Губитак мишића је посебно забрињавајући за старије особе, јер мишићна маса природно опада са годинама. Губитак мишићне и коштане масе повезан са лијековима за мршављење такође може повећати крхкост и ризик од падова."

Упозорава се да без адекватног тренинга снаге за изградњу мишића, ово може бити опасно.

Мишљење стручњака

Главна ауторка студије, др Џилијан Хатфилд, ванредна професорка на Универзитету у долини Фрејзер у Канади, објаснила је обим проблема. Њена студија је открила да су учесници који су вјежбали 150 минута недјељно и конзумирали 500 калорија мање него што је препоручено изгубили око 11 процената мишићне масе. Објаснила је да се сличан губитак мишића јавља након баријатријске хирургије, лијечења рака и старења током периода од 10 година.

Брајс Хејстингс, директор истраживања у Лес Милсу, нагласио је да људи који узимају лијекове за мршављење треба редовно да се баве тренингом снаге како би се супротставили губитку мишића. Међутим, напоменуо је да је потребно више истраживања како би се у потпуности разумио утицај ових лијекова.

Одговор произвођача

Како је објавио ЛАДбибле, као одговор на ове налазе, Ново Нордиск, произвођач Оземпика и Веговија, издао је саопштење: "Препоручујемо да пацијенти узимају ове лијекове за своје одобрене индикације и под надзором здравственог радника. Одлуке о лијечењу треба доносити са здравственим радником који може да процени прикладност употребе ГЛП-1 на основу процјене индивидуалног медицинског профила пацијента."

школа-учионица

Градови и општине

Случај насиља у мркоњићкој школи: Огласио се Центар за социјални рад

„У клиничким испитивањима за Вегови, Оземпик или Рибелсус, нисмо посебно проучавали ефекат лека на мишићну масу. У подстудији са 140 пацијената са БМИ од 40 или мање, спроведеној као дио СТЕП 1 испитивања, дензитометрија (DEXA) је сугерисала да је лијечење Веговијем праћено смањењем и масти и мишићне масе, са већим смањењем масти него мишићне масе“, додали су.

"Препоручујемо да сви пацијенти који доживе нежељене ефекте док узимају Вегови, Оземпик или Рибелсус контактирају свог здравственог радника", рекао је Ново Нордиск.

Ели Лили, произвођач Мунџара, такође је издао саопштење: "Безбједност пацијената је главни приоритет компаније Лили. Све извјештаје о безбједности пацијената схватамо озбиљно и активно пратимо, процењујемо и извештавамо о информацијама о безбједности свих наших лијекова. Мунџаро (тирзепатид) треба користити само када га је прописао здравствени радник, а рецепте треба да издају регистроване апотеке и добављачи."

Đaci

Градови и општине

Издвојено 115.000 КМ: Обезбијеђена средства за требињске ђаке

"Важно је да пацијенти одржавају уравнотежену исхрану и да се редовно баве физичком активношћу како би подржали опште здравље, укључујући одржавање мишићне масе. Подстичемо пацијенте да се консултују са својим љекаром или другим здравственим радником како би разговарали о свим потенцијалним нежељеним ефектима које могу имати и како би се уверили да примају оригиналне лијекове компаније Лили."

(Б92)

