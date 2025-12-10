Logo
Највећа јутарња грешка због које се сало лијепи за стомак, а шећер скаче ''до плафона''

Извор:

Крстарица

10.12.2025

08:06

Фото: pexels/ Towfiqu barbhuiya

Јутро је кључни дио дана, али због бројних обавеза многи аутоматски прескоче најважнији оброк – доручак. То, међутим, није само лоша навика. Тиме тијелу ускраћујете енергију кад му је најпотребнија – а оно вам то касније наплати, и то скупо.

Откривамо зашто ова јутарња навика уништава ваше здравље и шта љекари препоручују као најбоље рјешење.

Земља

Наука и технологија

Научници пронашли потпуно нови свијет у центру Земље

Како прескакање доручка диже инсулин и лијепи сало на стомак?

Прескакање доручка покреће домино ефекат у тијелу. Он се завршава нагомилавањем масног ткива, посебно око стомака.

Дијабетолог и ендокринолог др Луиза Напиорковска објашњава зашто се то дешава:

“Недостатак доручка директно повећава концентрацију инсулина. То погоршава стање инсулинске резистенције. Високе концентрације инсулина изазивају абдоминалну гојазност, а негативно утичу и на менталне функције.”

Љекари истичу да је ова јутарња грешка опасна за све. Повећава ризик од гојазности и срчаних болести – и то управо због те једне, једноставне грешке због које се сало лијепи на стомак, а шећер скаче до плафона.

Патриајрх Порфирије-10122025

Друштво

Патријарх Порфирије у Јордану: Оно што нас уједињује веће је од онога што нас раздваја

Зашто је доручак кључан за регулацију

Код особа које већ имају проблеме са регулацијом шећера, опасност је још израженија. Студија из 2015. године, објављена у престижном часопису Диабетес Царе, јасно показује: пацијенти са дијабетесом типа 2 који прескоче доручак имају већи ризик од наглих скокова глукозе током дана.

Проф. Данијела Јакубовић са Универзитета у Тел Авиву додаје да прескакање доручка погоршава функцију бета ћелија. Тијело тада постаје неспособно да регулише шећер – и улази у зачарани круг.

Ваш први корак ка бољем метаболизму

Рјешење је, срећом, једноставно. Престаните да правите ову јутарњу грешку. Уведите квалитетан доручак и не дозволите да вам дан почиње празним стомаком. То је најлакши корак ка смањењу ризика од срчаних болести и вишку килограма.

облачно-временска прогноза

Друштво

Какво нас вријеме очекује данас?

Омогућиће вам да лакше топите сало са стомака, стабилизујете ниво шећера и вратите контролу над сопственим тијелом. Зато већ данас почните дан другачије — ваше тијело памти сваку одлуку. А ова може бити она која вам мијења живот.

