Највећа јутарња грешка због које се сало лијепи за стомак, а шећер скаче ''до плафона''

Јутро је кључни дио дана, али због бројних обавеза многи аутоматски прескоче најважнији оброк – доручак. То, међутим, није само лоша навика. Тиме тијелу ускраћујете енергију кад му је најпотребнија – а оно вам то касније наплати, и то скупо.
Откривамо зашто ова јутарња навика уништава ваше здравље и шта љекари препоручују као најбоље рјешење.
Прескакање доручка покреће домино ефекат у тијелу. Он се завршава нагомилавањем масног ткива, посебно око стомака.
Дијабетолог и ендокринолог др Луиза Напиорковска објашњава зашто се то дешава:
“Недостатак доручка директно повећава концентрацију инсулина. То погоршава стање инсулинске резистенције. Високе концентрације инсулина изазивају абдоминалну гојазност, а негативно утичу и на менталне функције.”
Љекари истичу да је ова јутарња грешка опасна за све. Повећава ризик од гојазности и срчаних болести – и то управо због те једне, једноставне грешке због које се сало лијепи на стомак, а шећер скаче до плафона.
Код особа које већ имају проблеме са регулацијом шећера, опасност је још израженија. Студија из 2015. године, објављена у престижном часопису Диабетес Царе, јасно показује: пацијенти са дијабетесом типа 2 који прескоче доручак имају већи ризик од наглих скокова глукозе током дана.
Проф. Данијела Јакубовић са Универзитета у Тел Авиву додаје да прескакање доручка погоршава функцију бета ћелија. Тијело тада постаје неспособно да регулише шећер – и улази у зачарани круг.
Рјешење је, срећом, једноставно. Престаните да правите ову јутарњу грешку. Уведите квалитетан доручак и не дозволите да вам дан почиње празним стомаком. То је најлакши корак ка смањењу ризика од срчаних болести и вишку килограма.
Омогућиће вам да лакше топите сало са стомака, стабилизујете ниво шећера и вратите контролу над сопственим тијелом. Зато већ данас почните дан другачије — ваше тијело памти сваку одлуку. А ова може бити она која вам мијења живот.
