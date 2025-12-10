Какво нас вријеме очекује данас?

Извор:
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити углавном сунчано, а магла и ниска облачност очекују се понегдје око ријека и по котлинама и задржаће се током већег дијела дана уз хладније вријеме.
Дуваће слаб вјетар, понегдје умјерен и промјенљив, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Јутарња температура ваздуха биће од нула до шест, у вишим предјелима од минус два, а дневна од осам до 15, на југу до 17 степени Целзијусових.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас у централним и источним подручјима преовладава магла и ниска облачност, док је у осталим предјелима претежно сунчано.
Температура ваздуха у 13 часова: Бјелашница нула, Бугојно два, Соколац и Хан Пијесак три, Сарајево четири, Сребреница и Чемерно седам, Фоча и Јајце осам, Вишеград, Добој, Мркоњић Град, Рудо и Србац девет, Гацко и Нови Град 10, Билећа, Калиновик, Ливно и Тузла 11, Бијељина, Зворник, Приједор, Рибник, Дрвар и Сански Мост 12, Дринић 13, Бањалука, Кнежево, Мраковица, Бихаћ и Мостар 14, те Требиње 15 степени Целзијусових.
