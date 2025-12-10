Logo
Large banner

Какво нас вријеме очекује данас?

Извор:

АТВ

10.12.2025

07:53

Коментари:

0
Какво нас вријеме очекује данас?
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити углавном сунчано, а магла и ниска облачност очекују се понегдје око ријека и по котлинама и задржаће се током већег дијела дана уз хладније вријеме.

Дуваће слаб вјетар, понегдје умјерен и промјенљив, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Јутарња температура ваздуха биће од нула до шест, у вишим предјелима од минус два, а дневна од осам до 15, на југу до 17 степени Целзијусових.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас у централним и источним подручјима преовладава магла и ниска облачност, док је у осталим предјелима претежно сунчано.

Marija Zaharova

Свијет

Захарова: Изјава Зеленског о изборима – врхунац цинизма

Температура ваздуха у 13 часова: Бјелашница нула, Бугојно два, Соколац и Хан Пијесак три, Сарајево четири, Сребреница и Чемерно седам, Фоча и Јајце осам, Вишеград, Добој, Мркоњић Град, Рудо и Србац девет, Гацко и Нови Град 10, Билећа, Калиновик, Ливно и Тузла 11, Бијељина, Зворник, Приједор, Рибник, Дрвар и Сански Мост 12, Дринић 13, Бањалука, Кнежево, Мраковица, Бихаћ и Мостар 14, те Требиње 15 степени Целзијусових.

Подијели:

Таг:

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Захарова: Изјава Зеленског о изборима – врхунац цинизма

Свијет

Захарова: Изјава Зеленског о изборима – врхунац цинизма

1 ч

0
У Српској рођене 22 бебе

Друштво

У Српској рођене 22 бебе

1 ч

0
Пуцњава на универзитету у Кентакију

Свијет

Пуцњава на универзитету, има мртвих

1 ч

0
Саобраћај без застоја, магла смањује видљивост у котлинама

Друштво

Саобраћај без застоја, магла смањује видљивост у котлинама

1 ч

0

Више из рубрике

У Српској рођене 22 бебе

Друштво

У Српској рођене 22 бебе

1 ч

0
Саобраћај без застоја, магла смањује видљивост у котлинама

Друштво

Саобраћај без застоја, магла смањује видљивост у котлинама

1 ч

0
Да ли грађане очекују ниже цијене кафе?

Друштво

Да ли грађане очекују ниже цијене кафе?

2 ч

0
Данас је Свети Јаков Персијанац, ово су обичаји

Друштво

Данас је Свети Јаков Персијанац, ово су обичаји

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

31

Кошарац: Нелегалан покушај да се Блануши обезбиједи побједа, српски народ је изабрао Карана

09

26

Тамара организовала лажну отмицу кћерке с инвалидитетом

09

22

Лавров: Европљани покушавају на све начине да ометају мировни процес

09

22

Исповијест најстрашнијег балканског плаћеног убице: Хаос је постао моја логика

09

22

Митрополит Теодосије: Међународна заједница да преузме одговорност за заштиту СПЦ на Космету

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner