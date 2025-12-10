Извор:
Изјава Владимира Зеленског да Европа и НАТО морају да осигурају безбједност Украјине за спровођење избора је врхунац цинизма, изјавила је Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Русије.
„Ово је, чак и за Зеленског, један неочекивано смјео потез. Ово је такав изазов, чак имајући у виду оно што је већ говорио. То јест, не могу, на примјер, да се сетим ниједне земље која би захтевала од других држава да обезбиједи спровођење избора на територији Европске уније, а да истовремено не прогласи да је изгубила своју независност и суверенитет“, истакла је Захарова.
Она је нагласила да никада није видјела тако нешто.
Претходно, након што је предсједник САД Доналд Трамп објавио да је у Украјини потребно да се одрже предсједнички избори, Зеленски је изјавио да је спреман да измијени закон како би то било могуће.
Зеленски је раније више пута говорио да украјински закон, наводно, не дозвољава одржавање избора у Украјини током ратног стања уведеног у фебруару 2022. године, а које се продужава свака три мјесеца.
Зеленском је мандат истекао 20. маја 2024. године. Предсједнички избори у Украјини 2024. године су отказани, а као разлог је наведено ратно стање и општа мобилизација. Зеленски је тада рекао да није вријеме за изборе. У фебруару ове године Трамп је назвао Зеленског „диктатором без избора“ и истакао да му је рејтинг пао на 4 одсто, пише Спутњик.
