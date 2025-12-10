Logo
Large banner

Захарова: Изјава Зеленског о изборима – врхунац цинизма

Извор:

Sputnjik

10.12.2025

07:51

Коментари:

0
Захарова: Изјава Зеленског о изборима – врхунац цинизма
Фото: Танјуг/АП

Изјава Владимира Зеленског да Европа и НАТО морају да осигурају безбједност Украјине за спровођење избора је врхунац цинизма, изјавила је Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Русије.

„Ово је, чак и за Зеленског, један неочекивано смјео потез. Ово је такав изазов, чак имајући у виду оно што је већ говорио. То јест, не могу, на примјер, да се сетим ниједне земље која би захтевала од других држава да обезбиједи спровођење избора на територији Европске уније, а да истовремено не прогласи да је изгубила своју независност и суверенитет“, истакла је Захарова.

Она је нагласила да никада није видјела тако нешто.

Претходно, након што је предсједник САД Доналд Трамп објавио да је у Украјини потребно да се одрже предсједнички избори, Зеленски је изјавио да је спреман да измијени закон како би то било могуће.

беба

Друштво

У Српској рођене 22 бебе

Зеленски је раније више пута говорио да украјински закон, наводно, не дозвољава одржавање избора у Украјини током ратног стања уведеног у фебруару 2022. године, а које се продужава свака три мјесеца.

Зеленском је мандат истекао 20. маја 2024. године. Предсједнички избори у Украјини 2024. године су отказани, а као разлог је наведено ратно стање и општа мобилизација. Зеленски је тада рекао да није вријеме за изборе. У фебруару ове године Трамп је назвао Зеленског „диктатором без избора“ и истакао да му је рејтинг пао на 4 одсто, пише Спутњик.

Подијели:

Тагови:

Марија Захарова

Владимир Зеленски

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

У Српској рођене 22 бебе

Друштво

У Српској рођене 22 бебе

1 ч

0
Пуцњава на универзитету у Кентакију

Свијет

Пуцњава на универзитету, има мртвих

1 ч

0
Саобраћај без застоја, магла смањује видљивост у котлинама

Друштво

Саобраћај без застоја, магла смањује видљивост у котлинама

2 ч

0
Жене рођене у ова 3 хороскопска знака једноставно нису за љубав

Занимљивости

Жене рођене у ова 3 хороскопска знака једноставно нису за љубав

2 ч

0

Више из рубрике

Пуцњава на универзитету у Кентакију

Свијет

Пуцњава на универзитету, има мртвих

1 ч

0
Пожар у згради на југу Кине: У ватреној стихији погинуло 12 особа

Свијет

Пожар у згради на југу Кине: У ватреној стихији погинуло 12 особа

2 ч

0
Тајланд Камбоџа

Свијет

Тајланд покренуо операцију великих размјера на граници са Камбоџом

2 ч

0
Возач из БиХ правио хаос на путу, кршио сва могућа правила: Полиција га једва обуздала

Свијет

Возач из БиХ правио хаос на путу, кршио сва могућа правила: Полиција га једва обуздала

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

31

Кошарац: Нелегалан покушај да се Блануши обезбиједи побједа, српски народ је изабрао Карана

09

26

Тамара организовала лажну отмицу кћерке с инвалидитетом

09

22

Лавров: Европљани покушавају на све начине да ометају мировни процес

09

22

Исповијест најстрашнијег балканског плаћеног убице: Хаос је постао моја логика

09

22

Митрополит Теодосије: Међународна заједница да преузме одговорност за заштиту СПЦ на Космету

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner