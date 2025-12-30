Додик: Повјерење, разговор и заједништво остају темељ свега што радимо заједно

Извор:
Милорад Додик, предсједник СНСД-а, објавио је на друштвеним мрежама фотографије дружења са коалиционим партнерима и пријатељима.
''У добром расположењу, уз ручак с коалиционим партнерима и пријатељима, испраћамо стару и дочекујемо нову годину'', написао је Додик.
У добром расположењу, уз ручак с коалиционим партнерима и пријатељима, испраћамо стару и дочекујемо нову годину.— Милорад Додик (@MiloradDodik) December 30, 2025
Повјерење, разговор и заједништво остају темељ свега што радимо заједно.
Пред нама је још посла, али и снаге да га урадимо заједно. pic.twitter.com/F9kyWspDMX
Додаје да повјерење, разговор и заједништво остају темељ свега што раде заједно.
''Пред нама је још посла, али и снаге да га урадимо заједно'', закључио је Додик.
