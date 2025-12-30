Logo
Додик: Повјерење, разговор и заједништво остају темељ свега што радимо заједно

Додик: Повјерење, разговор и заједништво остају темељ свега што радимо заједно
Фото: X/@MiloradDodik/screenshot

Милорад Додик, предсједник СНСД-а, објавио је на друштвеним мрежама фотографије дружења са коалиционим партнерима и пријатељима.

''У добром расположењу, уз ручак с коалиционим партнерима и пријатељима, испраћамо стару и дочекујемо нову годину'', написао је Додик.

Додаје да повјерење, разговор и заједништво остају темељ свега што раде заједно.

''Пред нама је још посла, али и снаге да га урадимо заједно'', закључио је Додик.

Коментари (2)
