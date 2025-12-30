Миодраг Мишић именован за в.д. генералног директора Жељезница Српске

30.12.2025
11:29
Коментари:1
Надзорни одбор "Жељезница Републике Српске" именовао је Миодрага Мишића за вршиоца дужности генералног директора овог предузећа.
Предсједник Надзорног одбора Дијана Каленић рекла је Срни да је Мишић именован на јутрошњој сједници, након што је претходно на ову функцију дао поднио Слађан Јовић.
