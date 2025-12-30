Logo
Миодраг Мишић именован за в.д. генералног директора Жељезница Српске

30.12.2025

11:29

Коментари:

1
Надзорни одбор "Жељезница Републике Српске" именовао је Миодрага Мишића за вршиоца дужности генералног директора овог предузећа.

Предсједник Надзорног одбора Дијана Каленић рекла је Срни да је Мишић именован на јутрошњој сједници, након што је претходно на ову функцију дао поднио Слађан Јовић.

слађан јовић

Република Српска

Директор Жељезница Слађан Јовић поднио оставку: "Уморио се мало"

Каленићева очекује да ће Мишић, захваљујући својем досадашњем искуству на руководећим мјестима у јавним установама и банкарског сектору, у наредном периоду одговорити свим изазовима који су испред "Жељезница Републике Српске".

Željeznice Republike Srpske

Миодраг Мишић

