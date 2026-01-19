Молдавија започела процес изласка из Заједнице независних држава

Извор:
Молдавско министарство спољних послова ради на повлачењу те земље из споразума који су били основа за стварање Заједнице независних држава (ЗНД), коју чине девет бивших совјетских република, саопштио је молдавски министар спољних послова Михај Попшој.
- Отказивањем ова три основна споразума, Република Молдавија ће званично престати да буде део ЗНД-а. И тај процес је већ почео. Недавно смо донијели ову одлуку. Процес ратификације је почео - рекао је он за Радио Молдавију.
Према његовим ријечима, документи о раскидању споразума биће поднијети на разматрање након почетка новог парламентарног засједања и могли би да буду размотрени до средине фебруара.
Ако законодавно тијело одобри повлачење, а затим га потврди и предсједница Маја Санду, Молдавија ће престати да буде дио ЗНД-а, преноси РИА Новости.
Од 2022. године, Молдавија игнорише састанке ЗНД-а, као и Евроазијске економске уније (ЕАЕУ) , гдје има статус посматрача, а власти те земље су изразиле јасну намјеру да преоријентишу извоз ка западним тржиштима.
Санду је изјавила да земља наставља да усклађује међународни правни оквир "са европским стандардима и приоритетима европских интеграција".
До краја прошле године, земља је већ раскинула 67 од 255 докумената потписаних у оквиру ЗНД.
Бивши молдавски предсједник и социјалистички лидер Игор Додон изјавио је да је политика садашњег руководства супротна националним интересима и да не одражава жеље већине грађана.
