Одгођен рестарт нуклеарног реактора

Јапанска компанија "Токио електрик пауер компани холдингс" /ТЕПКО/ одгодила је рестарт свог нуклеарног реактора на сјеверозападу Токија, првог од 2011. године и катастрофе у Фукушими, због квара аларма контролних шипки.
Нуклеарни комплекс Кашивазаки-Карива у префектури Нигата првобитно је требало да буде поново покренут сутра, али аларм који је предвиђен да се огласи када се двије или више контролних шипки извуку из језгра реактора није зазвонио током теста прије два дана, саопштено је данас на конференцији за новинаре ове компаније.
ТЕПКО је навео да ће нови датум поновног покретања реактора бити објављен накнадно, преноси портал "Џепен тудеј".
Узрок квара је био погрешно подешен аларм, који је већ исправљен, а постројење је синоћ враћено у стање прије одступања.
Оператер ће наредних дана извршити провјере свих 205 контролних шипки шестог реактора и испитати реакцију фисије у горивним склоповима.
Сви реактори у овом седмојединичном комплексу су ван погона од марта 2012. године, када је шести реактор ушао у редовни преглед.
Дан раније, више десетина грађана протестовало је испред сједишта ТЕПКО у Токију против планираног поновног покретања централе, највеће те врсте у свијету, која је угашена након катастрофе у нуклеарној електрани Фукушима 2011. године изазване земљотресом и цунамијем.
