Берлин спрема регрутацију

Извор:
Кликс
19.01.2026
20:49
Коментари:0
Немачки канцелар Фридрих Мерц изјавио је да не искључује могућност поновног увођења обавезне војне службе.
"Ако не будемо могли да повећамо број војника онолико брзо колико је потребно, мораћемо да разговарамо о обавезним елементима војне службе током овог изборног циклуса, макар за младе мушкарце", рекао је Мерц на конгресу Хришћанско-социјалне уније (ЦСУ).
Мерц је нагласио да њемачки Устав не дозвољава обавезну војну службу за жене и заложио се за поновно увођење обавезне цивилне алтернативне службе.
"Још увијек не можемо да укључимо жене у обавезну војну службу, јер то Устав не дозвољава. Волео бих да је другачије. Желио бих да уведем обавезну годину друштвено корисног рада као алтернативу војној служби у Њемачкој", додао је Мерц.
Иначе, Њемачка од 2018. године настоји да повећа бројност својих оружаних снага на 203.000 војника како би преокренула вишегодишњи пад. Упркос напорима војске, у марту је Бундесвер имао приближно 182.000 припадника.
