Ужас у берлинском вртићу: Дјечак погинуо након што су га притиснула тешка стаклена врата

Извор:

Кликс

19.01.2026

20:25

Ужас у берлинском вртићу: Дјечак погинуо након што су га притиснула тешка стаклена врата
Фото: Pixabay

У тешкој несрећи која се догодила у понед‌јељак пријеподне у Берлину, у вртићу "Adlerküken" у насељу Нидершеневајде, живот је изгубио петогодишњи д‌јечак након што су се тешка стаклена врата откинула из лежишта и пала на њега.

Према наводима берлинске полиције, несрећа се догодила око 10.15 сати у улици Адлергешел, када су се врата терасе, која воде према вањском простору за игру, изненада срушила према унутрашњости објекта. Д‌јечак је притом задобио смртоносне повреде, преносе њемачки медији.

На мјесто несреће одмах је упућен велики број хитних служби. У интервенцији је учествовало више од 20 припадника ватрогасне службе, као и неколико љекарских тимова који су безуспјешно покушавали реанимирати дијете. На локацију су слетјела и два хеликоптера хитне помоћи.

Полиција је брзо осигурала мјесто догађаја, а оштећени улаз на терасу привремено је затворен дрвеним плочама. Криминалистичка полиција покренула је истрагу о смрти д‌јетета како би се утврдило да ли је ријеч о техничком квару или евентуалној неправилној употреби врата.

"Ради се о изузетно трагичном догађају. Истрага ће утврдити да ли је до несреће дошло услијед техничког недостатка или грешке у руковању", изјавио је портпарол берлинске полиције.

Због трагедије, на мјесту несреће био је ангажован и кризни интервентни тим, а психолошку помоћ добили су д‌јеца, родитељи и запослени у вртићу, који су били видно потресени догађајем.

