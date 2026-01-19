Србија подбацила против Аустрије, све очи упрте у Шпанију

Извор:
Херојски, храбро и са доста самопоуздања одиграла је рукометна репрезентација Србије меч другог кола главне фазе Европског првенства против Њемачке, али онда је дошла Аустрија и услиједио је хладан туш. У трећој рунди наш тим је испустио предност на полувремену и поражен је у наставку резултатом 26:25.
Први пут од 2018. и шампионата у Хрватској Орлови су могли да прођу даље, такође пропустили смо да упишемо двије побједе на истом првенству, што се није десило од 2012. Штета, велика штета, али нада остаје да можемо даље, ако Шпанија побиједи Њемачку.
Српски тим добро је ушао у ову утакмицу и Аустрија је показала због чега је имала улогу тима који ће да гризе како би славила са потребна четири гола разлике и сачувала шансе да прође даље. Рано су тако повели резултатом 2:0.
Ипак, послије шест минута, Србија је коначно погодила преко Борзаша, а тек у деветом минуту видели смо и четврти гол на мечу, пошто је Којадиновић донео поравнање. Деловало је у тим моментима да би Орлови могли да се потенцијално одвоје од ривала.
Хербургер је при резултату 3:3 добио два минута, наш тим је повео 5:3, али је пропуштен напад за вођство од плус три и противник се релативно брзо вратио у живот. Држао нас је у тим моментима Немања Илић у животу, стрелац чак пет голова у првом полувремену.
Послије резултатског егала, Аустрија је са играчем мање други пут повела два гола разлике, а послије велике грешке Марсенића били смо и у непријатном положају и два играча мање на терену имали током тридесет секунди.
И поред тога успјели смо да поравнамо резултат, а онда на крилима Додића и Немање Илића да поведемо 13:11. На паузу смо ипак отишли са плус један, пошто смо промашили седмерац.
Међутим, у другом полувремену је услиједио знатан пад у игри "орлова". Да ли је то посљедица умора или притиска, али доста су ти напади изгледали неувјерљиво и безидејно, а одбрана је пропуштала на све стране.
У другом дијелу било је озбиљно рударење за сваки гол. Смјењивале су се екипе у вођству, али нико није био у стању да побјегне на више од гола предности.
И тако је било до 50. минута. Тада су Аустријанци повели 22:20, иако је тим головима претходио и одбрањен седмерац Милосављева. Србија се у тим тренуцима веома мучила у нападу и Аустрија је ушла са великом предношћу у посљедњих 10 минута.
У посљедњем минуту код резултата 26:24 за Аустрију Милосављев је одбранио седмерац 27 секунди прије краја и Србија је имала тих -2.
Успјели су изабраници Раула Гонзалеса на крају да постигну гол и смање пораз на гол разлике.
Сада за пролаз даље Србија мора да се нада побједи "фурије".
