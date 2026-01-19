Рукометаши репрезентације Хрватске изазвали скандал: Шведска забранила Томпсона

19.01.2026
Рукометаши репрезентације Хрватске изазвали су скандал на првој утакмици Европског првенства у шведском граду Малме у суботу увече, када је на њихов захтјев са разгласа пуштена пјесма хрватског пјевача Марка Перковића Томпсона, који је због промоције неонацизма и усташтва забрањен у више европских земаља, пише шведски лист Афтонбладет.
Власт у Хрватској прећутно дозвољава Томпсоново промовисање усташтва.
Томпсонови концерти су протеклих година били забрањени или отказани.
Његова пјесма "Ако не знаш што је било" никада није била укључена у оригиналну плејлисту.
Неће се поновити
У одговору за овај лист, из Европске рукометне федерације (ЕХФ) су рекли да је Хрватска репрезентација захтијевала да организатор пусти Томпсонову пјесму и додали да "чине све да се то не понови".
"На дан утакмице, хрватска делегација је више пута тражила да се пјесма пусти - и захтјев је сваки пут одбијен. Чињеница да је на крају пуштена је за жаљење и није требало да се догоди. Пјесма уопште не представља вриједности за које се ово првенство залаже“, навели су из ЕХФ.
Додали су да Томпсонова пјесма "Ако не знаш што је било" никада није била укључена у оригиналну плејлисту за утакмицу и да су све пјесме на плејлистама за све мечеве прије почетка првенства прегледали тим за забаву и ЕХФ.
Афтонбладет наводи и да је након утакмице у којој је Хрватска побиједила Грузију "неколико гледалаца реаговало" због пуштања спорне пјесме.
Томпсонови концерти су протеклих година били забрањени или отказани између осталих у Низоземској, Њемачкој, Швајцарској и Словенији, државама у којима се овај извођач описује као промотер неонацизма и усташтва.
Томпсон је претходне двије вечери на концертима у Сплиту поново са посјетиоцима узвикивао "за дом спремни", а на репертоару поново је била најспорнија пјесма "Бојна Чавоглаве", која почиње овим усташким покличем.
Након масовног концерта у љето прошле године на загребачком Хиподрону, када је главни хрватски град био током три дана претворен у "пријестоницу усташтва", градоначелник Загреба Томислав Томашевић је забранио одржавање другог Томпсоновог концерта у Арени, а Градска скупштина је одлучила да забрани усташке симболе и покличе на свим просторијама који су у надлежности града.
Томпсоновог турнеја би требало да буде настављена у Ријеци и Пули у фебруару. Одборници Пуле већ су затражили од градске власти да донесе одлуку попут оне коју је донио Загреб, да се на простору у надлежности градских власти не могу промовисати усташки симболи и покличи.
Власт у Хрватској прећутно дозвољава Томпсоново промовисање усташтва, а уочи његовог наступа прошле године у Загребу на генералној проби га је посјетио лично премијер Андреј Пленковић са дјецом. На дан концерта у првим редовима су били предсједник Сабора Гордан Јандроковић и министри из Владе, који су потврдили да су одговарали на Томпсонове покличе "за дом", што је наишло на осуду дјела хрватске јавности, преноси Танјуг.
