Рукометаши репрезентације Хрватске изазвали скандал: Шведска забранила Томпсона

19.01.2026

09:54

Рукометаши репрезентације Хрватске изазвали су скандал на првој утакмици Европског првенства у шведском граду Малме у суботу увече, када је на њихов захтјев са разгласа пуштена пјесма хрватског пјевача Марка Перковића Томпсона, који је због промоције неонацизма и усташтва забрањен у више европских земаља, пише шведски лист Афтонбладет.

Власт у Хрватској прећутно дозвољава Томпсоново промовисање усташтва.

Томпсонови концерти су протеклих година били забрањени или отказани.

Његова пјесма "Ако не знаш што је било" никада није била укључена у оригиналну плејлисту.

Неће се поновити

У одговору за овај лист, из Европске рукометне федерације (ЕХФ) су рекли да је Хрватска репрезентација захтијевала да организатор пусти Томпсонову пјесму и додали да "чине све да се то не понови".

"На дан утакмице, хрватска делегација је више пута тражила да се пјесма пусти - и захтјев је сваки пут одбијен. Чињеница да је на крају пуштена је за жаљење и није требало да се догоди. Пјесма уопште не представља вриједности за које се ово првенство залаже“, навели су из ЕХФ.

Водостај

Свијет

Француској пријети потоп: Почела евакуација становништва

Додали су да Томпсонова пјесма "Ако не знаш што је било" никада није била укључена у оригиналну плејлисту за утакмицу и да су све пјесме на плејлистама за све мечеве прије почетка првенства прегледали тим за забаву и ЕХФ.

Афтонбладет наводи и да је након утакмице у којој је Хрватска побиједила Грузију "неколико гледалаца реаговало" због пуштања спорне пјесме.

Забрана концерата

Томпсонови концерти су протеклих година били забрањени или отказани између осталих у Низоземској, Њемачкој, Швајцарској и Словенији, државама у којима се овај извођач описује као промотер неонацизма и усташтва.

Томпсон је претходне двије вечери на концертима у Сплиту поново са посјетиоцима узвикивао "за дом спремни", а на репертоару поново је била најспорнија пјесма "Бојна Чавоглаве", која почиње овим усташким покличем.

Након масовног концерта у љето прошле године на загребачком Хиподрону, када је главни хрватски град био током три дана претворен у "пријестоницу усташтва", градоначелник Загреба Томислав Томашевић је забранио одржавање другог Томпсоновог концерта у Арени, а Градска скупштина је одлучила да забрани усташке симболе и покличе на свим просторијама који су у надлежности града.

Власт у Хрватској

Томпсоновог турнеја би требало да буде настављена у Ријеци и Пули у фебруару. Одборници Пуле већ су затражили од градске власти да донесе одлуку попут оне коју је донио Загреб, да се на простору у надлежности градских власти не могу промовисати усташки симболи и покличи.

Власт у Хрватској прећутно дозвољава Томпсоново промовисање усташтва, а уочи његовог наступа прошле године у Загребу на генералној проби га је посјетио лично премијер Андреј Пленковић са д‌јецом. На дан концерта у првим редовима су били предсједник Сабора Гордан Јандроковић и министри из Владе, који су потврдили да су одговарали на Томпсонове покличе "за дом", што је наишло на осуду д‌јела хрватске јавности, преноси Тан‌југ.

Marko Perković Tompson

