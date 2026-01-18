Logo
Large banner

Душан Мандић проговорио након драме у Арени

Извор:

Агенције

18.01.2026

22:48

Коментари:

0
Душан Мандић проговорио након драме у Арени
Фото: Tanjug/Vladimir Šporčić

Ватерполиста Србије Душан Мандић био је поносан на своје саиграче послије побједе против Мађарске.

Србија је славила против Мађарске резултатом 15:14 и тако је обезбиједила пласман у полуфинале Европског првенства у ватерполу.

Делфини-ватерполисти Србије

Остали спортови

Србија замало прокоцкала огромну предност: Мађари пали након драме

"Прије свега честитке цијелој репрезентацији на жељи и борби. Срећан Крстовдан, нисмо могли да изгубимо данас. Једна жеља, борба и истрајност. Ово је резултат који смо заслужили, ништа нисмо урадили. Хвала пуној Арени, било је лијепо играти, људи су били гласни, навијали су за нас и против њих, једна предивна атмосфера", рекао је Мандић.

Мандић се вратио у базен послије два меча паузе, послије искључења на утакмици против Шпаније.

Душан је на овом мечу постигао три гола и тако је уз капитена Николу Јакшића био најефикаснији на овом мечу.

Подијели:

Тагови:

Dušan Mandić

vaterpolisti Srbije

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Србија замало прокоцкала огромну предност: Мађари пали након драме

Остали спортови

Србија замало прокоцкала огромну предност: Мађари пали након драме

2 ч

0
РК Леотар

Остали спортови

Кржељ преузео Леотар: Опстанак као једини циљ

4 ч

0
Младен Бојиновић

Остали спортови

Младен Бојиновић за АТВ: Заједништво донијело побједу над Њемачком, свим силама нападамо Аустрију

5 ч

0
Лоше вијести за Србију пред дерби са Мађарима

Остали спортови

Лоше вијести за Србију пред дерби са Мађарима

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

15

Ова жена је била уз Мику Алексића до посљедњег тренутка

23

08

Умало туча ватерполиста Србије и Мађарске

22

59

Возови искочили из шина, има мртвих

22

52

Имао само 40 килограма: Откривени детаљи прије смрти Мике Алексића

22

48

Душан Мандић проговорио након драме у Арени

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner