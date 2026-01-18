Душан Мандић проговорио након драме у Арени

Извор:
Агенције
18.01.2026
22:48
Коментари:0
Ватерполиста Србије Душан Мандић био је поносан на своје саиграче послије побједе против Мађарске.
Србија је славила против Мађарске резултатом 15:14 и тако је обезбиједила пласман у полуфинале Европског првенства у ватерполу.
Остали спортови
Србија замало прокоцкала огромну предност: Мађари пали након драме
"Прије свега честитке цијелој репрезентацији на жељи и борби. Срећан Крстовдан, нисмо могли да изгубимо данас. Једна жеља, борба и истрајност. Ово је резултат који смо заслужили, ништа нисмо урадили. Хвала пуној Арени, било је лијепо играти, људи су били гласни, навијали су за нас и против њих, једна предивна атмосфера", рекао је Мандић.
Мандић се вратио у базен послије два меча паузе, послије искључења на утакмици против Шпаније.
Душан је на овом мечу постигао три гола и тако је уз капитена Николу Јакшића био најефикаснији на овом мечу.
Остали спортови
2 ч0
Остали спортови
4 ч0
Остали спортови
5 ч0
Остали спортови
6 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму