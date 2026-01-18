Лоше вијести за Србију пред дерби са Мађарима

Извор:
Агенције
18.01.2026
18:21
Коментари:0
Репрезентација Шпаније оправдала је улогу фаворита против Француске (14:8), што доноси одређену врсту притиска селекцији Србије пред дуел са Мађарима (20.30).
Иако је аутсајдер "показао зубе" на самом старту, било је јасно да актуелни свјетски шампиони држе конце игре у својим рукама.
Ауто-мото
Шта урадити ако се у аутомобилу осјети мирис бензина?
Кабанас и Гомес су брзо режирали преокрет, али су се Французи упорно враћали.
Највећа нада за Србију засјала је у трећој дионици када је Каноне смањио предност Шпанаца на само 6:5. Ипак, то је био сигнал за аларм у редовима Шпаније, која је у досадашњем току Европског првенства у ватерполу уписала четири тријумфа и пораз од Србије.
Услиједио је силовит одговор - Ларумба и Де Торо су покренули серију којом је предност нарасла на недостижних 11:6, чиме је отпор Француза дефинитивно сломљен. Тачку на овај сусрет ставио је Кабанас својим новим поготком за коначних 14:8.
Ситуација у групи Е сада је кристално јасна, али нимало пријатна за "делфине".
Породица
Усвојила бебу па о њој сазнала горку истину
Шпанија је овом побједом избила на друго мјесто, што значи да Србија вечерас против лидера групе, Мађарске, има апсолутни императив освајања бодова.
Подсјећамо, окршај ватерполо гиганата између Србије и Мађарске заказан је за 20 часова и 30 минута.
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
2 д0
Остали спортови
2 д0
Најновије
Најчитаније
21
00
20
42
20
31
20
19
20
09
Тренутно на програму