Лоше вијести за Србију пред дерби са Мађарима

18.01.2026

18:21

Лоше вијести за Србију пред дерби са Мађарима
Фото: TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

Репрезентација Шпаније оправдала је улогу фаворита против Француске (14:8), што доноси одређену врсту притиска селекцији Србије пред дуел са Мађарима (20.30).

Иако је аутсајдер "показао зубе" на самом старту, било је јасно да актуелни свјетски шампиони држе конце игре у својим рукама.

Кабанас и Гомес су брзо режирали преокрет, али су се Французи упорно враћали.

Највећа нада за Србију засјала је у трећој дионици када је Каноне смањио предност Шпанаца на само 6:5. Ипак, то је био сигнал за аларм у редовима Шпаније, која је у досадашњем току Европског првенства у ватерполу уписала четири тријумфа и пораз од Србије.

Услиједио је силовит одговор - Ларумба и Де Торо су покренули серију којом је предност нарасла на недостижних 11:6, чиме је отпор Француза дефинитивно сломљен. Тачку на овај сусрет ставио је Кабанас својим новим поготком за коначних 14:8.

Шта ово значи за Србију

Ситуација у групи Е сада је кристално јасна, али нимало пријатна за "делфине".

Шпанија је овом побједом избила на друго мјесто, што значи да Србија вечерас против лидера групе, Мађарске, има апсолутни императив освајања бодова.

Подсјећамо, окршај ватерполо гиганата између Србије и Мађарске заказан је за 20 часова и 30 минута.

