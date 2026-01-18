Logo
Скинула се Верица Ракочевић - нико не вјерује да има 78 година

Блиц

18.01.2026

17:39

Верица Ракочевић
Фото: Screenshot

Позната српска модна креаторка Верица Ракочевић (78) тренутно ужива на Флориди са својим 35 година млађим супругом, композитором Вељком Кузманчевићем.

Верица и Вељко забављали су се на плажи, а један тренутак су забиљежили и камером.

Наиме, Вељко и Верица скинули су се у купаће костиме и позирали. Верица је носила црни купаћи, а Вељко плави. Људи су одмах коментарисали како Верица невјероватно изгледа.

"Живот је игра, идемо даље", поручио је Кузманчевић.

Аница Лазић, изабраница Лазара Ристовског одмах је коментарисала објаву:

"Дјецо, долазите кући", поручила је она.

Друже се са Аницом Лазић и Лазаром Ристовским

Модну креаторку Верицу Ракоћевић и њеног 35 година млађег супруга Вељка Кузманчевића недавно су посјетили су глумац Лазар Ристовски и његова 39 година млађа дјевојка Аница Лазић.

Верица је сада искрено говорила о њиховом дружењу и открила је како су се провели тог дана.

"Лазу знам јако дуго! Он је фантастичан глумац! Од када је Вељко да ради у његовој продукцијској кући, ево има три године… Интезивније се дружимо…Ево сада су били код нас на Авали", открива креотарка и додаје:

"Они воле моје палачинке… Баш смо се лијепо провели тог дана… Мој син ми је рекао: 'Боже мама, први пут те видим тако насмијану…' Ја се заиста никада не смијем, јер сам себи ружна… Међутим, била нам је опуштена атмосфера, јели смо палачинке… Код нас на Авали има козје сурутке и сира.. Аница и Лаза то воле да купе… Лијепо се заиста проведемо, нажалост не тако често… Немамо превише времена, али се баш лијепо дружимо", истакла је Верица.

