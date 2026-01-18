Ноћ уочи великог празника: Неудате дјевојке вечерас треба да ставе огледало испод јастука

Извор:
18.01.2026
Православни вјерници сутра, 19. јануара, славе један од највећих хришћанских празника - Богојављење. Сутра се вјерници поздрављају старим поздравом "Бог се јави", односно одговором "Заиста се Бог јави". Овај дан прати низ народних обичаја и вјеровања, па је тако устаљена пракса да се ноћ прије погледа кроз прозор тачно у поноћ и замисли жеља.
Такође, из цркве се носи богојављенска водица за коју се вјерује да помаже у оздрављењу, а познато је и да је Богојављење један од оних празника за које народ вјерује да показује какво ће вријеме бити цијеле године. Тако ће, уколико пада снијег и буде хладно, цијела година бити родна. Насупрот томе, ако је вријеме ведро, година ће бити сушна. Ако је овај дан нарочито кишовит, то значи да нас чекају поплаве.
Ипак, један од најинтересантнијих народних обичаја везан је за неудате дјевојке које прижељкују љубав - ако на Богојављење под јастук пред спавање ставе огледалце, сањаће мушкарца за кога ће се удати.
Постоји још један занимљив дјевојачки обичај, који пак, захтјева мало више труда. Наиме, потребно је да се умијесе четири лоптице од тијеста - у три треба дјевојке да ставе по папирић са именом своје симпатије, а један остављају празан. Те лоптице се потом стављају у кључалу воду, и она која прва избије на површину је права љубав дјевојке. Уколико на површину исплива празна лоптица, значи да дјевојка још увијек није упознала оног који јој је суђен.
