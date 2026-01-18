Њемачка војска напустила Гренланд

Извор:
Извиђачка јединица њемачких оружаних снага тајно је напустила Гренланд, објавио је данас њемачки лист Билд.
Репортер “Билда” снимио је 15 њемачких војника, које је предводио контраадмирал Штефан Паули, на аеродрому Нуук у тренутку када су напуштали ово данско острво.
– Иако је само дан раније саопштено да ће се војници на Гренланду задржати дуже него што је првобитно планирано, већ данас су њемачке оружане снаге повучене без икакве претходне најаве, званичног обавјештења или додатног појашњења – пише њемачки лист.
Како је наведено, наређење о повлачењу стигло је из Берлина, док војницима на терену није дато никакво објашњење.
– Војници су били на Гренланду мање од два дана, односно 44 сата од слијетања до полијетања – пише Билд.
Лист наводи да се поставља питање да ли је овакав развој догађаја одговор Берлина на увођење царина које је најавио амерички предсједник Доналд Трамп противницима његове политике према Гренланду или иза одлуке стоје неки други разлози.
Адмирал Паули је изјавио раније да су размијенили мишљење са данским представницима и другима о могућностима будуће сарадње на Гренланду, да су о томе информисали Берлин и да сада чекају одговор о томе шта ће бити одобрено како би са Данцима разговарали о наредним корацима.
Петнаест припадника њемачке копнене војске, ратног ваздухопловства и морнарице стигло је на Гренланд у петак у оквиру извиђачке мисије коју су, на позив Данске, проводиле земље чланице НАТО-а.
Циљ мисије, како је речено, био је спровођење војних вјежби те испитивање потенцијалних будућих могућности за обуку и распоређивање снага.
