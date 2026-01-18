Logo
Large banner

Њемачка војска напустила Гренланд

Извор:

СРНА

18.01.2026

17:01

Коментари:

0
Њемачка војска напустила Гренланд

Извиђачка јединица њемачких оружаних снага тајно је напустила Гренланд, објавио је данас њемачки лист Билд.

Репортер “Билда” снимио је 15 њемачких војника, које је предводио контраадмирал Штефан Паули, на аеродрому Нуук у тренутку када су напуштали ово данско острво.

Војин Митровић

Република Српска

Митровић након одласка са функције министра: Све пролази, остају дјела

– Иако је само дан раније саопштено да ће се војници на Гренланду задржати дуже него што је првобитно планирано, већ данас су њемачке оружане снаге повучене без икакве претходне најаве, званичног обавјештења или додатног појашњења – пише њемачки лист.

Како је наведено, наређење о повлачењу стигло је из Берлина, док војницима на терену није дато никакво објашњење.

– Војници су били на Гренланду мање од два дана, односно 44 сата од слијетања до полијетања – пише Билд.

Лист наводи да се поставља питање да ли је овакав развој догађаја одговор Берлина на увођење царина које је најавио амерички предсједник Доналд Трамп противницима његове политике према Гренланду или иза одлуке стоје неки други разлози.

Адмирал Паули је изјавио раније да су размијенили мишљење са данским представницима и другима о могућностима будуће сарадње на Гренланду, да су о томе информисали Берлин и да сада чекају одговор о томе шта ће бити одобрено како би са Данцима разговарали о наредним корацима.

ilu-nesanica-telefon-krevet-29082025

Здравље

Намирнице које природно лијече несаницу: Уврстите их у исхрану

Петнаест припадника њемачке копнене војске, ратног ваздухопловства и морнарице стигло је на Гренланд у петак у оквиру извиђачке мисије коју су, на позив Данске, проводиле земље чланице НАТО-а.

Циљ мисије, како је речено, био је спровођење војних вјежби те испитивање потенцијалних будућих могућности за обуку и распоређивање снага.

Подијели:

Тагови:

Grenland

Америка

Њемачка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Институције стабилне, подржавам избор нове Владе

4 ч

2
Митрополит Јоаникије: Крштење Христово да обнови наше заједништво, братску љубав и слогу

Регион

Митрополит Јоаникије: Крштење Христово да обнови наше заједништво, братску љубав и слогу

4 ч

0
Сијарто: Трамп позвао Орбана у Одбор за мир за појас Газе

Свијет

Сијарто: Трамп позвао Орбана у Одбор за мир за појас Газе

4 ч

0
Влада Републике Српске

Република Српска

Прочитајте биографије свих министара у новој Влади

4 ч

8

Више из рубрике

Сијарто: Трамп позвао Орбана у Одбор за мир за појас Газе

Свијет

Сијарто: Трамп позвао Орбана у Одбор за мир за појас Газе

4 ч

0
Убијени и убица

Свијет

Убијеног предсједника општине жена варала с другом

5 ч

0
Затрпао је снијег: Жена погинула пред очима супруга

Свијет

Затрпао је снијег: Жена погинула пред очима супруга

5 ч

0
Осам држава којима је Трамп запријетио објавило заједничку изјаву

Свијет

Осам држава којима је Трамп запријетио објавило заједничку изјаву

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

00

”Хоће ли пензионери враћати новац”: Тежак приједлог Дубравца удара на све у Српској

20

42

Ужас у Требињу: У телефону мушкарца пронађени снимци голе дјеце

20

31

Срамно: Наточио 48 КМ горива и побјегао, објављен и снимак

20

19

Нови тежак удес у БиХ - има повријеђених

20

09

Додик: Против нове Владе биће они који би српску да предају сарајевској чаршији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner