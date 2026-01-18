Прочитајте биографије свих министара у новој Влади

Извор:
Објављене су биографије предложених нових пет министара који ће обављати ове функције уколико Народна скупштина Републике Српске у току дана усвоји приједлог нове Владе Републике Српске.
Рођен 1966. године у Масловарама, Котор Варош. Основну школу завршио у Масловарама, а Средњу машинско-техничку школу у Котор Варошу. Дипломирао на Технолошком факултету у Бањалуци 1991. године и стекао звање дипломирани инжењер технологије. По националности је Србин.
Рођен је 1959. године у Брчком. Дипломирао је на Економском факултету у Брчком. По националности је Бошњак.
Рођена је 1983. године у Добоју. По занимању је дипломирани професор разредне наставе. По националности је Бошњакиња.
Рођен је 1971. године у Бијељини, гдје је завршио основну и средњу школу. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву. По националности је Србин.
Рођен је у Гацку 1974. године, гдје је завршио основну и средњу школу. Учествовао је у Одрбрамбено-отаџбинском рату као борац Војске РС. Дипломирао је на Одсјеку за историју Филозофског факултета у Источном Сарајеву. По националности је Србин.
Рођена је 1954. године у Доњим Срђевићима, општина Србац. Основну школу и Гимназију завршила је у Српцу, а Економски факултет 1978. године у Београду. У професионалној каријери била је финансијски руководилац у предузећу "Стирокарт" Србац, директорка Управе прихода у Српцу, директорка Филијале Бањалучке банке и директорка Филијале Балкан инвестиционе банке у Српцу, директор "Живинопродукта" у Српцу, директорка Микрокредитне организације "Микрокредит" у Српцу, посланица у Народној скупштини Републике Српске у два мандата, директорка Пореске управе Републике Српске и министарка финансија у Влади Републике Српске. По националности је Српкиња.
Рођен је 1977. године у Санском Мосту, гдје је живио са породицом. Од 1995. године живи у Бањалуци, гдје је завршио Правни факултет. На Факултету политичких наука је магистрирао, а на Факултету политичких наука у Београду стекао звање доктора политичких наука. Изабран је у звање доцента на Универзитету у Бањалуци. На почетку професионалне каријере радио је у компанији "Телеком Српске" Бањалука као руководилац сектора за правне послове. Од 2020. године савјетник је српског члана Председништва БиХ за међународне односе. Од 2022. године обављао је дужности министра у Влади Републике Српској за научно-технолошки развој и високо образовање. По националности је Србин.
Рођен је 1965. године у мјесту Трновица код Зворника. Завршио је основну школу у Роћевићу, а средњу у Лозници. Након тога 1989. године дипломирао је на Грађевинском факултету у Сарајеву, геодетски одсјек са просечном оцјеном 8,70 и тиме стиче звање дипломирани инжињер геодезије. Радио је као асистент на Грађевинском факултету у Сарајеву. Потом је радио до 1992. године као шеф Катастра у општини Калесија. Од 2007. до 2022. године био је начелник и градоначелник Зворника. Од 2022. године је народни посланик у Народној скупштини Републике Српске. Директор "Алумина" д.о.о. Зворник. Предсједник Управног одбора "Боксит" а.д. Милићи. По националности је Србин.
Рођен је 1961. године у Брчком. По занимању је дипломирани економиста. Обављао је више високих политичких дужности на нивоу града Брчко. У вишем мандату је биран за народног посланика у Народној скупштини Републике Српске, а два пута је биран за предсједника Народне скупштине Републике Српске. Обављао је дужност министра рада и борачко инвалидске заштите у периоду од 2011. до 2014. године. Од 2014. до 2018. године обављао је функцију министра индустрије, енергетике и рударства Републике Српске. Од 2018. године обавља дужност министра енергетике и рударства Републике Српске. По националности је Србин.
Рођен је 1977. године у Бањалуци, гдје је завршио основну школу и Гимназију. Медицински факултет је завршио на Универзитету у Бањалуци Завршио је и додатну едукацију из породичне медицине, те специјализацију из епидемиологије. Мастер тезу је одбранио у оквиру програма Универзитета Кил у Великој Британији. По завршетку факултета, као доктор медицине, радио је три године у Дому здравља Кључ, након чега је каријеру наставио на различитим позицијама у Министарству здравља и социјалне заштите у Влади Републике Српској. У мају 2018. године именован је на функцију министра науке и технологије у Влади Републике Српској, а од октобра 2018. године, по овлашћењу предсједнице Владе Републике Српске обављао је и функцију министра просвјете и културе. Од 2018. године је министар здравља и социјалне заштите Републике Српске. По националности је Бошњак.
Рођен је 1983. у Прњавору, гдје је завршио основну и средњу школу, док је Електротехнички факултет завршио у Бањалуци. Радио је у предузећу "Електрокрајина" а.д. Бањалука, радна јединица "Електродистрибуција" Прњавор, а обављао је и послове руководиоца радне јединице Крајем децембра 2014. именован је за министра за економске односе и регионалну сарадњу, док од 2018. године обавља функцију министра за европске интеграције и међународну сарадњу. По националности је Бошњак.
Рођен 1970. године, у Дервенти Основну школу похађао је у Мостару и Дервенти, средње образовање завршио је у Дервенти, студирао је у Београду, Новом Саду и у Бањалуци, те је стекао звање дипломираног економисте, а потом и магистра економије. Од 1999. до 2001. године, радио у фабрици цијеви„ Унис" Дервента, на радном мјесту шефа службе за набавку, од 2003. до 2016. године, радио у Заводу за запошљавање Републике Српске, гдје је обављао послове шефа бироа Добој и Помоћника генералног директора, од 2016. до 2020. године, обављао је послове Начелника опште управе у Граду Дервента, а након истека мандата наставља радити у Заводу за запошљавање, филијала Добој. Ожењен и отац двоје дјеце. По националности Хрват.
Рођен је 1982. године. Дипломирао је на Универзитету за пословни инжењеринг и менаџмент у Бањалуци. Радио је у Комерцијалној банци Бањалука као стручни сарадник и виши стручни сарадник, био је директор предузећа Нова консалтинг д.о.о., те шеф Кабинета министра просвјете и културе. Од 2022. године је министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију у Влади Републике Српској. По националности је Хрват.
Рођен 26. новембра 1983. године. Живио је у Бањалуци. Војни рок је одслужио у Војсци Републике Српској. Дипломирао на Универзитету "Привредна академија" у Новом Саду. Докторску дисертацију одбранио на истом Универзитету, на Правном факултету за привреду и правосуђе. Прошле године завршио Високе студије безбједности и одбране Школе националне одбране Универзитета одбране Републике Србије. Добитник средњовијековног мача од стране предсједника Републике Србије. Запослен у Министарству правде Републике Српске од 2005. године, гдје је обављао више руководних послова 19 година, укључујући и дужност директора Казнено-поправног завода Бањалука пет година. Народни посланик у Народној скупштини Републике Српске у десетом сазиву. Одборник у Скупштини града Бањалука. Предсједник Социјалистичке партије Српске. Ожењен је и отац троје деце. По националности је Србин.
Рођена је 1963. године у Босанској Дубици. Дипломирала је на Правном факултету у Бањалуци. Радила је у општинској управи друштвених прихода у Босанској Дубици, Станици јавне безбједности Босанска Дубица, у општинском Секретаријату за привреду и финансије у Козарској Дубици, у Јавној установи Центар за социјални рад у Козарској Дубици, а од 2020. године је министар управе и локалне самоуправе у Влади Републике Српској. По националности је Бошњакиња.
Рођена 7. јула 1985. године. Дипломирала је 2009. године на Филолошком факултету Универзитета у Бањалуци, Одсјек за италијански језик и књижевност. Од 2011. године овлашћена је као судски тумач за италијански језик. Професионално искуство започела је у приватном сектору, гдје је обављала и функцију директора до 2013. године. Након тога је радила у Градској управи Добој, а затим у ПУ "Мајке Југовић" Добој. Од 2021. године обавља дужност директора ПУ "Мајке Југовић" Добој. Испит за службеника за јавне набавке положила је 2020. године. По националности је Хрватица.
