Саво Милошевић нови тренер сарајевског Жељезничара

28.02.2026
21:55
Српски стручњак Саво Милошевић именован је за новог тренера фудбалера сарајевског Жељезничара, саопштио је данас клуб из Босне и Херцеговине.
„ФК Жељезничар са задовољством објављује да је за новог шефа стручног штаба именован Саво Милошевић (52). Искусни фудбалски стручњак преузима вођење првог тима с јасним циљем стабилизације резултата, јачања такмичарског идентитета и изградње снажне, побједничке културе у складу са традицијом, вриједностима и амбицијама клуба“, наводи се у саопштењу Жељезничара.
Из сарајевског клуба подсјетили су да је Милошевић први тренерски ангажман имао у Партизану, гдје је током годину и по дана освајао Куп Србије. Након тога водио је љубљанску Олимпију, репрезентацију Босне и Херцеговине, а крајем 2024. године вратио се на клупу Партизана, док је последњи ангажман имао у иранском Насађију.
Милошевић је на клупи популарног „Жеља“ наслиједио некадашњег тренера Црвене звезде Славишу Стојановића, који је смијењен после само четири меча.
