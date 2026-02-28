Logo
Large banner

Саво Милошевић нови тренер сарајевског Жељезничара

Извор:

Агенције

28.02.2026

21:55

Коментари:

0
Саво Милошевић
Фото: TANJUG/ STRAHINJA AĆIMOVIĆ

Српски стручњак Саво Милошевић именован је за новог тренера фудбалера сарајевског Жељезничара, саопштио је данас клуб из Босне и Херцеговине.

„ФК Жељезничар са задовољством објављује да је за новог шефа стручног штаба именован Саво Милошевић (52). Искусни фудбалски стручњак преузима вођење првог тима с јасним циљем стабилизације резултата, јачања такмичарског идентитета и изградње снажне, побједничке културе у складу са традицијом, вриједностима и амбицијама клуба“, наводи се у саопштењу Жељезничара.

Из сарајевског клуба подсјетили су да је Милошевић први тренерски ангажман имао у Партизану, гдје је током годину и по дана освајао Куп Србије. Након тога водио је љубљанску Олимпију, репрезентацију Босне и Херцеговине, а крајем 2024. године вратио се на клупу Партизана, док је последњи ангажман имао у иранском Насађију.

Милошевић је на клупи популарног „Жеља“ наслиједио некадашњег тренера Црвене звезде Славишу Стојановића, који је смијењен после само четири меча.

Подијели:

Тагови :

Savo Milošević

ФК Жељезничар

trener

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Амерички предсједник Доналд Трамп се обратио Конгресу

Свијет

Трамп: Кампања против Ирана може да траје дуго или неколико дана

59 мин

0
Сутра је празник који се обиљежава у тишини: Један обичај се посебно поштује

Друштво

Сутра је празник који се обиљежава у тишини: Један обичај се посебно поштује

1 ч

0
Ова три знака у марту добијају срећу, новац и љубав

Занимљивости

Ова три знака у марту добијају срећу, новац и љубав

1 ч

0
Ајатолах Али Хамнеи

Свијет

Ројтерс: Хамнеи је мртав, пронађено тијело

1 ч

1

Више из рубрике

Навијачи Сарајева

Фудбал

Навијачи Сарајева стигли на Градски стадион у Бањалуци

3 ч

0
Дерби меч 23. кола између Борца и Сарајева

Фудбал

Борац бољи од Сарајева

4 ч

0
Навијачи Борца пред дерби са Сарајевом

Фудбал

Погледајте кортео навијача Борца пред дерби са Сарајевом

4 ч

0
Фудбалери Радника

Фудбал

Радник сачувао бодове код куће и изједначио се са Жељом

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

00

Ирански медији: Ајатолах је жив и руководи ситуацијом

21

55

Саво Милошевић нови тренер сарајевског Жељезничара

21

45

Трамп: Кампања против Ирана може да траје дуго или неколико дана

21

35

Сутра је празник који се обиљежава у тишини: Један обичај се посебно поштује

21

27

Ова три знака у марту добијају срећу, новац и љубав

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner