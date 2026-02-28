Радник сачувао бодове код куће и изједначио се са Жељом

Извор:
Завршена је прва утакмица 23. кола Премијер лиге Босне и Херцеговине између екипа ФК Радник и ФК Вележ.
Резултатом на крају сусрета на "Градском стадиону" у Бијељини далеко задовољнији могу бити домаћи фудбалери и навијачи, с обзиром да је Радник славио побједу резултатом 1:0.
Утакмица је почела опрезно с обје стране а прву прилику биљежимо у 14. минуту када је Чрнко шутирао из слободног ударца, Карић одбио лопту до Ћосића који с неколико метара шутира преко гола.
На прву наредну озбиљну прилику, уједно и прву прилику за госте, чекало се до 45. минута када је Мешић шутирао након лијепе акције али голман домаћих успјешно је одбранио. Тиме је окончано веома сиромашно прво полувријеме.
Друго полувријеме донијело је готово једнако блиједо издање обје екипе. Прву прилику биљежимо у 62. минуту када Ђурић шутира са 30 метара али голман Радника брани његов шут.
У 74. минуту Салчин шутира, Марковић брани, а Спахић се не сналази најбоље и не успијева одбијену лопту поспремити у мрежу. Радник је запријетио у 80. минуту преко Нукића, али без опасности.
Ипак, у 90. минуту Вехабовић прави катастрофалну грешку рушењем Фараја у свом шеснаестерцу, након чега је досуђен пенал за домаће. Сигуран са бијеле тачке био је Купусовић за 1:0, што ће се испоставити као коначан резултат.
Овим резултатом далеко задовољнији могу бити домаћи фудбалери којима сваки бод значи много у борби за опстанак, док се од Вележа свакако очекивало више због форме и положаја на табели.
Радник наредну утакмицу игра идућег викенда против Зрињског у Мостару, док ће Вележ угостити Посушје.
Вечерас од 18:30 сати нас очекује један од два дерби сусрета 23. кола између Борца и Сарајева.
У недјељу, 1. марта, од 13 сати се састају Посушје и Рудар, док се од 15 сати игра сусрет између Широког Бријега и Слоге. Коло дерби сусретом у понедјељак, 2. марта, од 21 сат затварају Жељезничар и Зрињски на "Грбавици.
Овом побједом Радник је дошао дошао до 25 бодова, колико има и Жељезничар, и налази се на седмој позицији на табели.
