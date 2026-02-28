Шта је птичији грип и колики је ризик за људе?

Извор:
АТВ
Птичији грип, познат и као авијарна инфлуенца, заразна је вирусна болест која првенствено погађа птице, али у ријетким случајевима може прећи и на људе. Стручњаци наглашавају да је ризик за општу популацију низак, али да су надзор и превенција кључни.
Птичији грип, односно авијарна инфлуенца, представља вирусну инфекцију коју изазивају сојеви инфлуенца А вируса. Болест се најчешће јавља код дивљих птица и живине, а поједини високо патогени сојеви, попут Х5Н1 и Х5Н8, могу изазвати масовно угинуће перади и озбиљне економске посљедице по пољопривреду.
Птичји грип се појавио у Карановцу, уведене хитне мјере
Према подацима Свјетска здравствена организација (СЗО) и Свјетска организација за здравље животиња (WОАХ), већина сојева птичијег грипа не преноси се лако на људе. До инфекције код људи долази углавном након блиског и директног контакта са зараженим птицама или њиховим излучевинама. Пренос са човјека на човјека изузетно је риједак.
Симптоми код људи могу укључивати високу температуру, кашаљ, бол у грлу, отежано дисање и упалу плућа. Тежи облици болести забиљежени су код појединих сојева, али здравствене власти наглашавају да правилна термичка обрада меса и јаја уништава вирус, због чега је конзумација добро припремљених производа безбједна.
Надлежне институције редовно прате ситуацију кроз ветеринарски и епидемиолошки надзор, посебно током сезонских миграција дивљих птица. У случају појаве заразе на фармама, спроводе се мјере попут карантина, забране кретања животиња и еутаназије заражених јата како би се спријечило даље ширење.
Стручњаци апелује се на узгајиваче и грађане да поштују препоруке ветеринарских и здравствених служби, укључујући пријављивање сумњивих угинућа птица и избјегавање контакта са дивљим животињама, преноси Мондо.
