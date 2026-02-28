Logo
Large banner

Шта је птичији грип и колики је ризик за људе?

Извор:

АТВ

28.02.2026

17:41

Коментари:

0
Шта је птичији грип и колики је ризик за људе?
Фото: Pixabay

Птичији грип, познат и као авијарна инфлуенца, заразна је вирусна болест која првенствено погађа птице, али у ријетким случајевима може прећи и на људе. Стручњаци наглашавају да је ризик за општу популацију низак, али да су надзор и превенција кључни.

Птичији грип, односно авијарна инфлуенца, представља вирусну инфекцију коју изазивају сојеви инфлуенца А вируса. Болест се најчешће јавља код дивљих птица и живине, а поједини високо патогени сојеви, попут Х5Н1 и Х5Н8, могу изазвати масовно угинуће перади и озбиљне економске посљедице по пољопривреду.

кокош кокошке кокошињац

Градови и општине

Птичји грип се појавио у Карановцу, уведене хитне мјере

Према подацима Свјетска здравствена организација (СЗО) и Свјетска организација за здравље животиња (WОАХ), већина сојева птичијег грипа не преноси се лако на људе. До инфекције код људи долази углавном након блиског и директног контакта са зараженим птицама или њиховим излучевинама. Пренос са човјека на човјека изузетно је риједак.

Симптоми код људи могу укључивати високу температуру, кашаљ, бол у грлу, отежано дисање и упалу плућа. Тежи облици болести забиљежени су код појединих сојева, али здравствене власти наглашавају да правилна термичка обрада меса и јаја уништава вирус, због чега је конзумација добро припремљених производа безбједна.

Надлежне институције редовно прате ситуацију кроз ветеринарски и епидемиолошки надзор, посебно током сезонских миграција дивљих птица. У случају појаве заразе на фармама, спроводе се мјере попут карантина, забране кретања животиња и еутаназије заражених јата како би се спријечило даље ширење.

Стручњаци апелује се на узгајиваче и грађане да поштују препоруке ветеринарских и здравствених служби, укључујући пријављивање сумњивих угинућа птица и избјегавање контакта са дивљим животињама, преноси Мондо.

Подијели:

Тагови :

Ptičiji grip

SZO

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Милорад Додик на Свечаној академији

Република Српска

Додик: Слављење почетка рата - довољно говори каква је БиХ земља

2 ч

7
Не дозволите да вас завара сунчано вријеме: Захлађење је на путу

Друштво

Не дозволите да вас завара сунчано вријеме: Захлађење је на путу

2 ч

0
Птичји грип се појавио у Карановцу, уведене хитне мјере

Градови и општине

Птичји грип се појавио у Карановцу, уведене хитне мјере

2 ч

0
Брат Мила Ђукановића приведен на саслушање

Регион

Брат Мила Ђукановића приведен на саслушање

2 ч

0

Више из рубрике

Нестварна разлика у месу: Једна свиња храњена природно, друга концентратом

Здравље

Нестварна разлика у месу: Једна свиња храњена природно, друга концентратом

4 ч

0
Свака четврта жена има ову болест: Мисле да је стрес, али је у питању нешто опасније

Здравље

Свака четврта жена има ову болест: Мисле да је стрес, али је у питању нешто опасније

13 ч

0
Жена се пење уз степенице

Здравље

Једноставна навика за дугорочно здравље: Ево зашто је важно користити степенице умјесто лифта

21 ч

0
Шта се дешава у организму када престанемо конзумирати алкохол?

Здравље

Шта се дешава у организму када престанемо конзумирати алкохол?

23 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

10

Ужас на Ади: Пронађено тијело жене

19

59

Италијански министар одбране заглављен у Дубаију са породицом

19

55

Избјељивач за веш: Како га користити безбједно и ефикасно

19

50

Додик: Република Српска ће увијек бити уз своје пријатеље и савезнике из Израела

19

38

"Каћин меморијал": Филип Ђокић и Ангелина Ћердић славили у Бањалуци

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner