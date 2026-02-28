Не дозволите да вас завара сунчано вријеме: Захлађење је на путу

Извор:
Наредних дана у нашем региону доминација антициклона уз суво, стабилно и релативно топло вријеме, захлађење у најави.
Мање нарушавање антициклона је могуће око 3. марта, када би уз више облака понегдје било ријетке и слабе кише. Јутра хладна уз минимуме од -2 до 3 степена, током дана релативно топло уз максимуме од 11 до 19 степени Целзијуса, објавио је на свом Фејсбук профилу метеоролог аматер Марко Чубрило.
Постепено нарушавања антициклона је могуће око 5. марта, када би са истока ка нама долазила мање количина хладнијег и сувог ваздуха, те би максимуми било нижи, вероватно од 9 до 14 степени Целзијуса.
Тај продор би се око 7. марта могао интензивирати, и око 8. марта захлађење уз максимуме од око 0 на планинама до око 8 у низијама.
„Према средини мјесеца стоји сигнал да бисмо остали у релативно свјежем источном струјању, тако да би се максимуми кретали око просјека, а ноћу би било опасности од чешће појаве мраза. Модели још дају сигнал за могуће јаче захлађење око 14. марта, када би се врло хладан ваздух из Русије могао спустити ка нама, али исто тако има и прорачуна који овај потенцијално јачи хладан продор шаљу источније“, наводи се у објави.
У сваком случају, у наредних 4-5 дана суво и топло, око 5. марта могуће мање захлађење, које ће бити интензивније око 8. марта.
