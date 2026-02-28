Птичји грип се појавио у Карановцу, уведене хитне мјере

Аутор:Стеван Лулић
28.02.2026
17:17
Коментари:0
На фарми живине у насељу Карановац, у општини Петрово, утврђено је присуство птичјег грипа, због чега су надлежне службе увеле хитне мјере.
"Локални кризни центар за контролу птичјег грипа општине Петрово обавјештава јавност да је, на основу потврде надлежне ветеринарске службе, на фарми живине у насељу Карановац потврђена појава заразне болести птичије грипе. Одмах по добијању прве потврде Кризни центар је поступио у складу са одредбама Закона о ветеринарству Републике Српске и Закон о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама Републике Српске, те су у претходна три дана спроведене све прописане мјере", поручили су из ове Општине.
Додали су да ће, у циљу спречавања ширења болести, у наредним данима бити ангажовано додатно људство и механизација ради потпуног спровођења мјера сузбијања заразе, уз стални надзор надлежних ветеринарских и инспекцијских органа.
"Кризни центар наглашава да су предузете све законом предвиђене мјере ради спречавања даљег ширења болести. Ситуација се континуирано прати, а јавност ће бити редовно информисана о свим новим околностима. Власници фарми и пољопривредни произвођачи на подручју општине Петрово благовремено су обавијештени о обавезама и превентивним мјерама које су дужни примјењивати", истиче се у саопштењу.
Надлежни су позвали грађане да поступају у складу са упутствима служби и да све евентуалне сумње на појаву болести код живине пријаве ветеринарској организацији.
