Приједор планира изградњу центра за одрасле с аутизмом

Представници Града Приједора и Удружења грађана „Плави балон“ обишли су објекат у близини Опште болнице „Др Младен Стојановић“ у којем би требало да буде смјештен будући Дневни центар за особе с аутизмом старије од 18 година.
Ријеч је о објекту који ће, у зависности од техничке процјене Завода за изградњу града, бити у потпуности реконструисан или уклоњен, након чега би на истом мјесту био изграђен нови, савремено опремљен простор прилагођен потребама корисника.
Након обиласка локације и разговора с представницима надлежних институција, истакнуто је да постоји реална могућност да управо овај простор постане будући Зентар за дневно збрињавање и социјализацију особа с аутизмом.
Градоначелник Приједора, Слободан Јавор, подсјетио је да је претходно одржан састанак у Градској управи с родитељима и представницима Удружења, те нагласио да Град остаје опредијељен да системски ријеши ово питање.
„Желимо да као локална заједница покажемо да водимо рачуна о овој категорији становништва. Упознати смо с проблемом особа са аутизмом које су старије од 18 година и које након завршетка школовања остају без могућности адекватне дневне социјализације и стручне подршке. Наш циљ је да обезбиједимо трајно и одрживо рјешење које ће родитељима пружити сигурност, а корисницима достојанствен боравак и стручну подршку“, рекао је Јавор.
Он је истакао да је Град спреман да обезбиједи финансијска средства у складу с правилницима ресорног министарства, било за адаптацију постојећег објекта, било за изградњу потпуно новог.
„Град је спреман да изнађе финансијску могућност, колико год буде потребно, да се простор прилагоди или да се гради нови објекат. У наредних десетак дана имаћемо јасну слику стања објекта - да ли је потребна адаптација или ће се ићи на рушење и изградњу новог“, нагласио је Јавор.
Предсједник Удружења „Плави балон“, Војислав Нишевић, истакао је да посјета локацији представља снажан подстрек за родитеље и чланове удружења, те изразио захвалност градоначелнику и Градској управи на разумијевању и конкретној подршци.
„Ово нам даје оптимизам да ћемо пројекат реализовати у што краћем року. Веома је важно да је локална заједница препознала значај овог питања. Простор који смо данас обишли испуњава основне услове - у граду је, а опет издвојен од гужве, има довољно простора за активности на отвореном, паркинг и приступ за лица с потешкоћама у кретању. Остаје да се утврди у каквом је стању објекат и колики су трошкови реконструкције“, рекао је Нишевић.
Он је нагласио да би, уколико пројекат буде реализован, Приједор добио други центар за особе са аутизмом у Републици Српској, што би имало и шири друштвени значај.
„Аутизам је један од најчешћих развојних развојних поремећаја. У Приједору имамо 54 дјеце и особа са овом дијагнозом. Ово је припрема за будућност - да утврдимо са коликим бројем корисника можемо радити и како организовати функционалан систем подршке, јер је аутизам специфичан и захтијева стручан приступ“, навео је Нишевић.
У наредном периоду биће одржан састанак у Градској управи с родитељима, представницима Удружења „Плави балон“, надлежним институцијама, представницима болнице и стручним службама, како би се дефинисало идејно рјешење и динамика реализације пројекта.
