Сјајна вијест за грађане Бијељине: Стиже дуго чекана услуга

Извор:

Агенције

25.02.2026

19:47

Сјајна вијест за грађане Бијељине: Стиже дуго чекана услуга

Бијељина ће од 1. јуна имати градски јавни превоз који је данас повјерен конзорцијуму четири превозника - "Семберија транспорт", "Видинко турс", "Самарџић" и "Чутурић МС", саопштено је из локалне управе.

Јавни градски превоз покриваће 18 приградских и три градске линије.

Кућа од глине породице Дринић

Друштво

Кућа од 100 квадрата за 20 хиљада КМ: Дринићи за АТВ објаснили како

Осим градских и приградских аутобуса, од 1. јуна ће и аутобуси на међуградским и међународним линијама саобраћати са нове Аутобуске станице, а постојећа станица у центру града престаће са радом.

Најављено је да ће у граду бити уређено 350 стајалишта за јавни градски превоз, цијена карте биће од једне до 2,50 марака, зависно од зоне, а мјесечне карте коштаће од 24 до 80 КМ.

Милорад Додик Андрија Мандић

Република Српска

Додик са Мандићем: Границе међу земљама нису препрека јединству српског народа

Карте за ђаке, студенте, пензионере, ратне војне инвалиде и лица у стању социјалне потребе биће са посебно бенефицираним цијенама.

Уговор који је данас потписан закључен је на период од седам година и имаће 251 полазак дневно.

