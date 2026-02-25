Усвојена одлука: За сву дјецу до 18 година доплатак од 50 до 230 КМ

Извор:
Влада Брчко дистрикта БиХ на сједници одржаној у сриједу, 25. фебруара, усвојила је одлуку о висини износа дјечјих доплатака.
Како у сриједу наводе из Сектора за информирање Владе Брчко дистрикта БиХ, без обзира на имовински и социјални статус породица, за дјецу од рођења до навршене 18 године, износ дјечијег доплатка је 50,00 КМ.
Надаље, за дјецу из породица с ниским примањима износ дјечијег доплатка износи 155,00 КМ. То је износ који се односи и на дјецу рођену као двојке, тројке, четворке или више.
За дјецу без оба родитеља, дјецу без родитељског старања, самохране родитеље, породице које имају дијете ометено у физичком или психичком развоју, породице у којој су оба или један родитељ инвалиди или с тјелесним оштећењем у постотку не мањим од 70 посто, додатак за дјецу износи 230,00 КМ.
На приједлог Одјељења за здравство и остале услуге, Влада Брчко дистрикта усвојила је и програме утрошка средстава Фонда здравственог осигурања за дијализу, сузбијање епидемија, набавку медицинских тракица, скрининг трудница на тромбофилију и лијечење нискомолекуларним хепарином, као и за трошкове трансплантације органа осигураницима Брчко дистрикта БиХ.
Програмима утрошка средстава за трошкове дијализе и сузбијања епидемија издвојено је 35.000,00 КМ, за набавку аку-чек тракица 200.000,00 КМ, за скрининг трудница на тромбофилију и лијечење тромбофилије 200.000,00 КМ и за трошкове трансплантације органа 600.000,00 КМ.
Усвојена је и одлука о додацима на плате одређених запослених особа у Центру за социјални рад у висини од 10 одсто.
На приједлог Одјељења за пољопривреду, шумарство и водопривреду, усвојен је годишњи план управљања шумама у власништву Дистрикта за 2026. годину, чиме се осигурава одрживо кориштење и управљање шумским ресурсима што укључује план сјече, план пошумљавања, мјере заштите, набавку опреме и средстава за рад.
