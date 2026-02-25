Logo
Везан и дављен: Славни глумац умро током интимног односа

Извор:

АТВ

25.02.2026

16:07

Мајкл Барон, глумац умро током интимног односа
Фото: Инстаграм

Глумац Мајкл Барон из серије "Холиокс“ преминуо је током екстремног интимног чина након што је био везан и дављен 30 минута.

Џош Бакстер је позвао 38-годишњег глумца Мајкла Барона у свој дом у Манчестеру након што су њих двојица разговарали о грубом с*ксу на апликацији за упознавање Грајндер.

Украо торбицу са 30.000 КМ

Хроника

Украдена торбица са 30.000 КМ: Власник нуди награду

Двадесетосмогодишњак је затим везао Мајкла конопцем и гушио га најмање 30 минута, преноси "Сан".

Мајкл је преминуо након што је доживио срчани застој услед недостатка кисеоника у мозгу.

Бакстер је осуђен за намјерно дављење или гушење и незаконито наношење тешких тјелесних повреда, али је ослобођен оптужби за убиство из нехата, те је добио казну од четири године затвора.

Мајклова мајка Мери Пауер је у сузама одала почаст свом сину. Рекла је како Мајкл није био само њено дијете већ и најбољи пријатељ, описујући га као љубазног, саосјећајног и веома јединственог, те да је уљепшао њен свијет чим је ушао у њега.

"Дио мене је умро. Ништа вас не може припремити за губитак дјетета. Дио мене је умро, дио себе никада нећу вратити", рекла је глумчева мајка Мери.

Љубиша Ћосић

Република Српска

Ћосић: Саборно и достојанствено обиљежавање 30 година од егзодуса сарајевских Срба

Мајклова сестра је рекла да је "велики сан и велика амбиција“ њеног брата био да постане глумац, пошто се већ појавио у филмовима "Холиокс“ и "Емердејл“.

Додала је да му је живот "непотребно прекинут и да је будућност пуна снова остала недовршена“.

На суду је речено да су Мајкл и Бакстер били дио заједнице људи који воле перверзни секс или БДСМ (везивање и дисциплина; доминација и покорност; и садизам и мазохизам). Разговарали су о могућности везе и утврдили су да обојица траже екстремније искуство.

(Телеграф)

