Украдена торбица са 30.000 КМ: Власник нуди награду

Непознати мушкарац у сриједу, 4. фебруара 2026. године, ушао је у радњу мобилне опреме која се налази у Источном Сарајеву и једном мушкарцу украо торбицу у којој се налазило готово 30.000 КМ.
У том моменту, у тој радњи није се налазио нико, а врата су била откључана.
Како је за "Дневни аваз" изјавио власник торбице М. Т, пљачка се десила у 18.45 сати.
"Дошао сам ту код пријатеља. Ту поред има и кафић. То су врата уз врата. Ја сам ту код пријатеља у радњи с мобилним телефонима оставио торбицу, јер има више видеонадзора. Кад год дођем ту, оставим ту торбицу. Прешли смо у кафић који је врата до врата и човјек је искористио прилику. Из кафића се увијек види ко улази у радњу с мобилном опремом. Ми смо се запричали и тај човјек је искористио 40 секунди, улетио је и само торбицу узео", каже саговорник.
М. Т. нуди новчану награду од 5.000 КМ да ако неко има било каква сазнања о том разбојнику, да јави њему на контакт-број.
"И ја ћу га наградити", рекао је М. Т.
Како је приказано на снимку, који је објавио "Дневни аваз", ријеч је о старијем мушкарцу, који је био обучен у црно, имао је и црну капу на глави те сиједу браду.
Како је за поменути портал потврдила портпарол Полицијске управе Источно Сарајево Весна Стокановић, ради се на овом случају.
"Кад буде расвијетљено, ми ћемо изаћи са саопштењем. Још је истрага у току. Ради се интензивно под надзором Тужилаштва", истакла је Стокановић.
