Украдена торбица са 30.000 КМ: Власник нуди награду

Извор:

АТВ

25.02.2026

15:58

Коментари:

4
Украо торбицу са 30.000 КМ, власник нуди награду
Фото: Screenshot

Непознати мушкарац у сриједу, 4. фебруара 2026. године, ушао је у радњу мобилне опреме која се налази у Источном Сарајеву и једном мушкарцу украо торбицу у којој се налазило готово 30.000 КМ.

У том моменту, у тој радњи није се налазио нико, а врата су била откључана.

Како је за "Дневни аваз" изјавио власник торбице М. Т, пљачка се десила у 18.45 сати.

Више камера

"Дошао сам ту код пријатеља. Ту поред има и кафић. То су врата уз врата. Ја сам ту код пријатеља у радњи с мобилним телефонима оставио торбицу, јер има више видеонадзора. Кад год дођем ту, оставим ту торбицу. Прешли смо у кафић који је врата до врата и човјек је искористио прилику. Из кафића се увијек види ко улази у радњу с мобилном опремом. Ми смо се запричали и тај човјек је искористио 40 секунди, улетио је и само торбицу узео", каже саговорник.

М. Т. нуди новчану награду од 5.000 КМ да ако неко има било каква сазнања о том разбојнику, да јави њему на контакт-број.

"И ја ћу га наградити", рекао је М. Т.

Како је приказано на снимку, који је објавио "Дневни аваз", ријеч је о старијем мушкарцу, који је био обучен у црно, имао је и црну капу на глави те сиједу браду.

Истрага у току

Како је за поменути портал потврдила портпарол Полицијске управе Источно Сарајево Весна Стокановић, ради се на овом случају.

"Кад буде расвијетљено, ми ћемо изаћи са саопштењем. Још је истрага у току. Ради се интензивно под надзором Тужилаштва", истакла је Стокановић.

Коментари (4)
