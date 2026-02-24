Logo
Крвава свађа на Врачару: Бака избола супруга

Извор:

Танјуг

24.02.2026

20:30

Коментари:

0
Крвава свађа на Врачару: Бака избола супруга
Фото: Танјуг

Прво основно јавно тужилаштво у Београду наложило је да се изрекне хитна мјера за спрјечавање насиља у породици Р.Т. (79), осумњиченој да је ноћас на Врачару ножем избола свог супруга.

Тужилаштво је наложило да се Р.Т. изрекне мјера привремено удаљење учиниоца из стана, речено је за Тан‌југ у том тужилаштву.

Лука и Анита

Сцена

Из ријалитија ће изаћи без динара: Лука и Анита кажњени два пута за нед‌јељу дана

Поред тога наложено је да се против ње поднесе кривична пријава због кривичног дјела насиље у породици.

Оштећени је задобио лаке тјелесне повреде.

Коментари (0)
