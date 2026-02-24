Крвава свађа на Врачару: Бака избола супруга

Извор:
Прво основно јавно тужилаштво у Београду наложило је да се изрекне хитна мјера за спрјечавање насиља у породици Р.Т. (79), осумњиченој да је ноћас на Врачару ножем избола свог супруга.
Тужилаштво је наложило да се Р.Т. изрекне мјера привремено удаљење учиниоца из стана, речено је за Танјуг у том тужилаштву.
Поред тога наложено је да се против ње поднесе кривична пријава због кривичног дјела насиље у породици.
Оштећени је задобио лаке тјелесне повреде.
