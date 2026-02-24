Logo
Мито узео при повратку са скијања: Инспектору Марјановићу предложен притвор

Огњен Матавуљ

24.02.2026

15:33

Илустрација
Фото: АТВ

Републичко јавно тужилаштво затражило је одређивање једномјесечног притвора инспектору за храну Владану Марјановићу, осумњиченом за примање 1.000 КМ мита.

Марјановић је ухапшен у оквиру акције ”Ада”, у којој су ухапшене тржишне инспекторке Гордана Вучић и Сања Максимовић. На терет му се ставља да је у два наврата примио 1.000 КМ мита од М.К., власнице исте продавнице мјешовите робе од које су мито тражили и узеле његове колегинице.

Тражио мито од исте жртве као и колегинице

”На основу до сада прибављених доказа сумња се да је В.М. 19. фебруара 2026. године у Бањалуци, у својству републичког тржишног инспектора, као службено лице, извршио инспекцијски надзор у продавници мјешовите робе, у власништву М.К. Након надзора послао јој је ”Вибер” поруку да је утврдио одређене неправилности и о томе сачинио записник. Сутрадан је позвао ”Вибером” и рекао да се упутио на Јахорину и да је потребно да се нађу у Источном Сарајеву”, саопштило је Републичко јавно тужилаштво РС.

sanja maksimovic i gordana vucic akcija Ada 02

Хроника

Одређен притвор инспекторкама осумњиченим за примање мита

Састали су се у Тржном центру у Источном Сарајеву и осумњичени јој је саопштио да је утврдио више прекршаја за које казна може бити и већа од 10.000 КМ.

Тражио 1.000 евра да ”смањи” казну

”Да јој не би писао толику казну рекао је да му она мора дати 1.000 евра. Након што му је М.К. рекла да код себе има само 500 КМ, осумњичени је, од исте захтијевао и примио новачни износ од 150 евра и 200 КМ, да би 22. фебруара путем ”Вибера” позвао М.К. и рекао јој да је кренуо с Јахорине и предложио да се нађу у Источном Сарајеву на бензинској пумпи, на шта је иста и пристала, и том приликом је од М.К. примио 500 КМ. Након тога је ухапшен и код њега је пронађен и одузет спорни новац”, саопштило је Републичко јавно тужилаштво РС.

Као што је АТВ писао Марјановић се у критично вријеме налазио на скијању, те се враћао кући за Бањалуку.

Гордана Вучић и Сања Максимовић

Хроника

Тржишним инспекторкама предложен притвор, колега ”пао” на скијању

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

