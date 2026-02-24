Бањалучки хакер лажно дојављивао бомбе у кафиће

Аутор:Огњен Матавуљ
У Окружном суду у Бањалуци у петак ће почети суђење познатом бањалучком хакеру Аљоши Борковићу (40) по оптужници да је лажно пријављивао да су у кафићима постављене експлозивне направе, да би од власника покушао да изнуди новац како би престао са дојавама.
Борковићу је на терет стављено продужено кривично дјело лажног пријављивања кривичног дјела и покушај изнуде. У оптужници се наводи да је од 25. децембра 2021. до 17. јануара 2022. године у више наврата позивао ПУ Бањалука и пуштао звучне записе у којима је лажно пријављивао да су у угоститељским објектима ”Бизар” и ”Кафана” постављене експлозивне направе.
”Усљед пражњења и прекида рада објеката од стране полиције ради противдиверзионих прегледа правном лицу, власништво Н.Б, причињена је штета у укпном износу од 35.000. У међувремену оптужени је покушао да принуди оштећеног Н.Б. да му уплати новчани износ у криптовалути биткоин, шаљући му поруке преко апликације ”Вибер” тражећи уплату од 40.000 евра, како би престао са лажним дојавама”, наводи се у оптужници.
Додаје се да је власнику пријетио да ће, уколико покуша да одуговлачи или ”шта друго петља”, дојаве бити још горе и да ће, уколико поруку пријави полицији, посљедице по њега бити ”много горе“, а који захтјев оштећени Н.Б. није испунио.
Подсјетимо, Борковић је прошле године осуђен на годину дана затвора и новчану казну од 50.000 КМ због више сајбер напада. Пресуду је изрекао Основни суд у Бањалуци након што је Борковић с тужилаштвом склопио споразум о признању кривице. Оглашен је кривим за неовлаштен приступ заштићеном рачунару, компјутерској мрежи, телекомуникационој мрежи и електронској обради података; компјутерску превару; покушај неовлаштеног кориштења личних података и покушај уцјене.
На мети Борковићевих сајбер напада нашли су се Технички ремонт Братунац, Клиника ”Костић”, адвокатица Васвије Видовић из Сарајева и Иван Бегић којима је махом ”упадао” у рачунаре из којих је крао податке, тражећи уплату у биткоинима и слично.
